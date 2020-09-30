港版國安法 | 美民主共和兩黨議員再推新法案 加快為被政治迫害港人難民申請

「港版國安法」生效之後，據報至少7人包括前香港眾志常委羅冠聰等遭警方國安處通緝，但警方從未證實有關消息，海內外香港社會運動人士都呼籲國際社會推出「救生艇計劃」等，援救被迫害的香港示威者。駐美港人組織香港民主委員會行政總監朱牧民透露，美國眾議院即將推出新的《香港人民自由和選擇法案2020》，為面臨政治檢控的在美港人提供臨時保護地位等，期望在美國大選後通過。

《國安法》生效後，美國有國會議員提出《香港避風港法案》(the Hong Kong Safe Harbor Act ) 和《香港人民自由和選擇法案》（the Hong Kong Freedom and Choice Act），將香港人指定為第二優先難民、簡化政治庇護申請，以及確保美國基於移民目的繼續區分香港與中國內地等。朱牧民向《蘋果》透露，提出《香港人民自由和選擇法案》的民主黨眾議員馬里諾夫斯基（Tom Malinowski）及共和黨眾議員金辛格（Adam Kinzinger）將提出《香港人民自由和選擇法案2020》，內容集合原本兩項擬議法案的重點，並料於美國時間本周四提交至外交事務委員會審理。

新法案提出，給予面臨政治檢控的在美港人居留及工作權利的「臨時保護地位」（TPS）、未來5年在移民政策上維持香港獨立於中國內地的地位、聯同國際社會盟友為遭受政治檢控的港人提供庇護，以及加快處理遭政治迫害的港人，包括去年6月在示威活動中被捕、被控的抗爭者等的難民及庇護申請。

料於美國時間周四提交外交事務委員會審理

有份推動法案的朱牧民指，新法案不似其他國家有關的救援法案，僅針對BNO持有人或能自己證明具財政獨立能力的人士，而令不少年輕抗爭者被排除在外，而目前美國政局下，移民相關政策較難推行，遑論要取得跨黨派支持，但新法案內容比早前提出的法案更確實可行，有利在國會推動，又透露法案獲外交委員會及負責移民事宜的司法委員會的職員協助，形容法案是香港人及香港社會運動人士共同努力所得。

朱指出，新法案將於日內提交到眾議院外交事務委員會審理，但預期法案最終要待美國大選結束後再獲大會最終通過，不過，大選結果不會對法案有太大影響，因現屆特朗普政府有暗示支持香港難民，而民主黨亦一般較為同情難民及移民。至於參議院方面，朱稱，目前希望可以確保法案在眾議院順利通過，並採用最可行條款，以期參議院在最高法院大法官人選爭議結束後展開討論。

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