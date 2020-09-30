么鳳成員命案女被告還柙病逝 死因庭裁死於自然

涼果零食老字號「么鳳」家族男成員前年在酒店昏迷不治，同處房中的60歲情婦自殺獲救，事後被控謀殺罪，惟去年還柙期間因多重器官衰竭病逝。死因庭研訊三天後，五名陪審員今退庭商議20分鐘得出裁決，一致裁定死者死於自然，並無作出任何建議。

女死者張燕琼（60歲）於2018年12月26日因涉嫌謀殺被控，還押大欖女懲教所。至去年6月8日，她因暈倒被送往屯門醫院急症室，證實食道及胃部爆裂，流血不止，翌日器官衰竭病逝。

研訊透露死者生前患有嚴重抑鬱，曾向囚友黃曉彤透露「想死，好難受」。黃供稱死者曾謂「接受唔到呢件事」，「佢覺得對唔住屋企人，同埋院所嘅生活，佢咁大年紀適應唔到」。

屯門醫院深切治療部醫生陳思敏於研訊中透露，死者送院時血壓很低，沒有心跳，格拉斯哥昏迷指數是3，屬於最低。陳指死者心臟曾經停頓13分鐘，經急救室醫生施以心肺復蘇後恢復心跳，但需注射強心藥。手術發現死者胃部有一處長達5厘米的撕裂，相信是源於缺血性病變，致供血不足，影響胃壁細胞所致。

陳醫生並透露，死者在手術期間流血不止，失血逾一萬毫升，相當於同身形成年女性的兩至三倍血液量。由於死者胃壁不正常，醫生無法修補撕裂。

裁判官黃偉權問為何會胃部會有撕裂情況，陳醫生解釋可源於心律不正，導致呼吸時血塊堵塞血管，惟死者並無心律不正的病歷；另一個可能性則是「本身血管唔健康」。陳解釋，死者生前有糖尿病，常見會出現中風及心臟病等，但其實糖尿病亦會影響腸胃血管收窄，引致缺血性問題，供血不足而導致胃壁細胞不正常。

【案件編號：CCDI517/19】

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