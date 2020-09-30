10.1佈防︱政府樞紐上演「水馬圍城」 重兵護中聯辦

10.1「沒有國慶，只有港殤」，去年10.1市民號召遊行悼念港殤，結果換來警方6發實彈、逾180人被補。明日10.1為中共建國71周年，多個政府樞紐早已嚴密佈防，包括中聯辦被重重水馬包圍，更有職員加裝鐵馬圍封；會展新翼一帶已被封鎖，並陸續有警車進駐，至於警察總部及立法會等早已設有佈防的建築物，亦有工程人員為巨型水馬注水。

10.1前夕，港島多個政府建築物上演「水馬圍城」。掛滿國旗的中聯辦被重重水馬包圍，在內有軍裝警員及海關、入境處特務警察站崗，崗亭內配有防暴圓盾及長盾。中聯辦正門有警員出入，而水馬內更有職員再加裝一層鐵馬，並用鐵鏈鎖上相連。至於正門曾被漆彈塗污的的中國國徽，則已除下用作保護的透明膠板，大堂門口有職員設置安檢儀器。

中聯辦外車路同樣有特別安排，干諾道西均益大廈三期外一上落客區，擺有警察雪糕筒及告示，指因將有公眾活動，由今晚6時起封閉至10月2日黃昏6時，違泊者將被警方檢控及拖離，相信該處將準備用作停泊警方車輛。而中聯辦正對的一段干諾道西天橋路面，一旁亦放滿警察雪糕筒，相信予警方有需要時可搬出，並封鎖行車線。記者到場未幾已有警員上前了解情況，並要求出示記者證證明身份。

會展晚上6時起全面封閉

至於灣仔會展及金紫荊廣場一帶，會展新翼外圍被雙重水馬包圍，金紫荊廣場亦另外設有大型水馬陣。新翼由晚上6時起已全面封閉，行人及車輛均無法進入，在內的警方崗亭有軍裝警員駐守，警方衝鋒車陸續駕入進駐。龍和道繞進新翼的車路被封閉，駛往柴灣方向的車輛僅可直接駛上東區走廊，無法駛入會展範圍；舊翼正門亦同樣設有巨型水馬陣及警方更亭，有軍裝警員在路邊巡邏。

在金鐘一帶，警察總部外如常被巨型水馬陣包圍，暫時未有額外佈防，但有工程人員以消防栓駁水喉為水馬注水。立法會及政府總部多個出入口，同樣如常設置巨型水馬陣、沒有額外佈防，暫時亦未有警員駐守，惟地上留有水喉，相信稍早時有人為水馬注水。

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