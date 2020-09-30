總辭爭普選 　佔中案判緩刑

【本報訊】本月中才度過49歲生日的陳淑莊，集三重身份於一身，本身是大律師，同時是立法會議員，更曾踏台板演舞台劇。公民黨2006年創黨，陳淑莊是創黨黨員之一，曾任青年公民主席、港島區支部主席及港島區支部召集人。她昨日宣佈退黨前，正出任外務副主席一職。

演舞台劇成入黨契機

陳淑莊在香港大學讀法律系，畢業後加入投資銀行，後來重返港大完成法律碩士後成為大律師。自小熱愛戲劇的她，2005年演出政治舞台劇《東宮西宮4西九龍皇帝》，遇上資深大律師余若薇，其後獲對方邀請，2006年加入公民黨，踏上從政之路。

2007年陳淑莊參加區議會選舉，在中西區山頂選區勝出，成為區議員。翌年她夥拍余若薇出選立法會並成功當選，成為當時政壇新星。2010年陳淑莊為爭取普選推動政改，連同另外四名議員總辭，引發五區公投，之後經補選重返議會，但隨後在2011及2012年的區選及立法會選舉均未能連任，直至四年後的2016年才重返議會。

陳淑莊在暫別議會的日子積極參與雨傘運動，成為了佔中九子案被告之一，被控煽惑他人犯公眾妨擾罪及煽惑他人煽惑公眾妨擾罪。去年審訊期間，她透露罹患腦腫瘤，需接受腦部手術。她在佔中案最終被判罪成，判囚八個月但獲緩刑兩年，惟同時令她五年內不能參選。