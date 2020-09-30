搶犯案押後待律政司審視證據 兩警分涉販毒及妨礙司法公正停職候查

網民去年11月10日發起「八區開花」，當日有示威者涉嫌在又一城破壞，遭便衣警制服。其間一名22歲學生被指搶犯，協助一名未成年被捕少年逃走，因而被控。案件今日再訊，控方申請押後，以待律政司審視證據，決定是否足以繼續檢控。據了解，兩名警員證人分別牽涉販毒及妨礙司法公正，正被停職調查。

案件今在西九龍裁判法院再訊，被告學生林淦（22歲）被控協助及教唆、慫使及促致在合法情況下逃離羈押罪。控罪指他於去年11月10日在九龍塘又一城「千両」外協助及教唆、慫使及促致一名男童在合法情況下逃離女警17987的羈押。

控方今申請再度押後案件，以就案件證據及證人背景是否足以繼續檢控一事，索取律政司法律意見，辯方不反對押後。案件12月1日再訊，被告續准保釋，且由每周向警署報到兩次減為一次，其他保釋條件不變，包括須守宵禁令。

據了解，本案共有三名警員證人。其中兩人分別因涉嫌販毒、以及牽涉深水埗通州街公園掃蕩露宿者時疑妨礙司法公正，皆被停職調查。

本案中一同被捕的餐廳經理韋穎恆（35歲），被指當日在同一地點連襲五警，令疑犯逃脫，被控五項襲警及兩項協助他人從合法羈押下逃脫罪。案件早前已轉介區域法院提訊，並因同樣原因押後以待律政司給予法律意見。

【案件編號：WKCC1177/20】

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