12港人送中︱市民迎月夜為連儂兔「裝身」 8歲童送祝福：希望佢哋平安返港

中秋節本應是人月兩團圓的節日，惟疫情與社會事件的陰霾下，節日氣氛並未見濃厚。中秋節前夕，早前被暴力拆毁的荃灣連儂牆原址出現一隻連儂民主兔，有不少街坊在兔身貼上memo紙，為彼此打氣，同時表達從未忘記12名被困內地的港青的訊息。

荃灣區議員劉卓裕早前聯同街坊，歷時3個通宵，製作出高1.75米的「連儂兔」，讓荃灣街坊可在兔身上貼上memo紙，以溫和的方式表達對政府的訴求，在社會被負面情緒籠罩時，希望給予一眾街坊快樂與和平的感覺。劉卓裕指「雖然上面係無文字，但已經明白到（大家的心意）」，又寄語所有香港人「只要肯堅持，凡事可成真」，縱然在日益減少的表達空間內，需面對很多的不合理與荒謬，但仍要堅持下去。

8歲男童斥特首漠視民意

連儂兔的擺設旁，一直傳來「祝大家中秋節平安」的一把稚嫩聲音。年僅8歲的Avery表現出對時事的理解，並非因貪玩才在兔身貼上memo紙，他表示「希望中秋節大家平安，希望12位手足都可以盡快平安咁返嚟香港」。Avery雖然年紀輕輕，但從新聞上得知警方濫權、特首漠視民意，亦非常憤怒，直指「香港人應該有返佢哋本身自己遊行、集會嘅自由」。

他平日在父母陪同下，經常看新聞，指自己有看到警方在示威現場濫捕巿民、200個警察搜蘋果的報道，質問「點解當初7.21無咁上下嘅警力」，同時亦希望《蘋果》記者「繼續努力報道真相，堅持住落去」。

Avery的媽媽顏小姐表示，自己經常陪伴兩個兒子看新聞，之前更帶他們寫明信片給12位被困的手足，「都想畀佢知香港發生緊啲咩事，為咗佢嘅未來，畀佢知咩事」。中秋佳節本應一家團聚，卻有12名港人被困內地，前途未卜，與家人分隔兩地，她語帶傷感回應，指「中秋節係團圓嘅日子，（我相信）香港所有嘅人都會有團圓（嘅一日）」。

另一位母親黃小姐，同樣重視對子女的價值教育，亦會和兒子一起看新聞，「當然要令佢明白事情嘅是非黑白係點樣」，同時帶兒子在連儂兔上貼memo，是希望透過和平嘅方式表達思想。

連儂兔所在的位置，正是過去被異見人士以暴力方式毁壞的荃灣連儂牆。國安惡法通過後，人人自危，部份巿民或連貼memo 紙亦有所卻步。荃灣街坊陳小姐（化名）特意來到連儂兔貼memo，她指對於港人的發言空間日益減少，感到非常擔憂與無奈，但表示「都要有啲嘢做㗎嘛」，任何表態的活動都會參與，同時寄語香港人尤其年輕一代堅持下去。

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