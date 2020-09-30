國安法3個月｜政府拒公開國安委開會次數 國安公署如黑洞

「港版國安法」實施滿3個月，相關案例日漸增多。負責多項有關《國安法》工作的香港特區維護國家安全委員會（下稱國安委）亦運作了3個月，《蘋果》向港府查詢關於國安委的工作詳情，但當局以《國安法》規定為由拒絕透露，包括開會次數。有議員質疑「（交代）開過會就好危險喇咩？」批評當局做法反映當局旨在以《國安法》實行威權震懾。

《國安法》下的國安委，負責分析研判香港維護國安形勢，規劃有關工作及制訂政策，亦要推進香港維護國安的法制和建設執行機制，以及協調香港維護國安的重點工作和重大行動。國安委成員包括任主席的特首林月娥、任秘書長的特首辦主任陳國基，成員則有3名司長、保安局局長李家超、警務處處長鄧炳強等，而任國安事務顧問的中聯辦主任駱惠寧則會列席國安委會議。

自《國安法》實施後，港府僅於7月，因應國安委成立、國安委舉行首次會議，及國安委與駐港國安公署舉行過協調會議發出3份新聞稿。《蘋果》向港府查詢，國安委自首次會議後舉行過多少次會議、相關會議討論過甚麼內容、國安委有否官方網站、社交媒體或可供市民接觸的渠道，以至如何確保國安案件受到適當制衡、其工作合法等問題，然而特首辦只是引述《國安法》的規定，以「國安委的工作訊息不予公開」為回覆，一概不回應關於國安委的問題。

涂謹申批黑箱作業：共產黨夠巴閉啦！佢哋開完常委會、中委會都公開

駐港國安公署更加神秘，署長鄭雁雄、兩位副署長李江舟及孫青野除了7月時只在限制部份傳媒採訪、位於銅鑼灣維景酒店的公署開幕禮亮相外，從未公開露面，而公署的人手編制、工作方向，形同黑洞，同時亦沒有方法供傳媒聯繫。

對於國安委拒公開開會資料，民主黨涂謹申批評當局「大石砸死蟹」，企圖藉威權做法起震懾作用。他舉例稱，若國安委要處理教育問題，於是決定派卧底到學校進行監察，「梗係唔會講（公佈）」，但若果國安委只是決定要設下目標，要在8個月內推出用於香港教育界的國安課程，則當局有責任公開相關決定。

涂續指，當局連舉行過多少次會議也視為機密內容，做法比中共更差：「共產黨夠巴閉啦！（但）佢哋開完常委會、中委會都會公開啦！」涂相關港府的做法，反映日後當局會維持「（任何措施）宣佈即生效，唔遵守即死」的做法。

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