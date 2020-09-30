1.5米巨兔燈籠變「另類連儂牆」 傍晚荃灣出沒為同路人打氣

中秋月圓之夜，正是一家團圓之時，惟12名「被送中」港青卻難與家人一起共度佳節。荃灣民主派區議員劉卓裕聯同義工製作高逾1.5米的巨型兔子燈籠，今日（30日）下午5至8時擺放在荃灣港鐵站A出口、往愉景新城方向，會變身「另類連儂牆」，供街坊貼上便利貼，冀令市民在中秋前夕為同路人、12名被內地公安拘留的港青打氣，「可以帶到畀市民歡欣，同時畀市民覺得仲有自由嘅氣息喺（香港）度」。

劉卓裕指，香港自今年初受疫情影響，為了防疫市民都盡量與他人保持距離，人與人之間關係逐漸疏離，久未聚在一起慶祝節日，冀藉此活動讓市民稍稍停下腳步，憑便利貼向同路人互相打氣，加強凝聚力，同時將平安、人月兩團圓的寓意傳遞開去。劉指，會在活動後細閱便利貼字句，並向相關人士傳遞，或向有關當局反映。

按傳統燈籠放大8倍

有份協助製作的街坊GiGi指，她將傳統兔子燈籠按比例放大8倍，並在附近五金店找到合適的物料如鐵絲、膠管等，她稱，四人由上周六開始構圖製作，一手一腳慢慢將巨型兔子燈籠成型。

劉卓裕強調會遵守599G章《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》及4人限聚令的防疫要求，確保活動合法，加上平日該處經常有人排隊拿取免費報紙「都冇任何干預」，相信警方屆時沒有理由打壓。

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