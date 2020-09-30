武漢肺炎︱24校遊學團被3旅社充公736萬團費 不獲警受理

疫情下遊學團無法成行，部份學校卻被旅行社照樣收取團費，追討無門。教育界立法會議員葉建源接獲24間學校投訴，涉及「禮薈旅遊」及「青少年海外交流中心」在內的3間旅行社，共涉736萬。當中「禮薈旅遊」涉款達635萬元。葉建源指該旅行社全數兩名董事向受影響學校聲稱已經離職，擔心旅行社有詐騙之嫌，已向警務處求助但未獲受理。

屯門五邑鄒振猷學校校長沈耀光指，學校今年1月時向「禮薈旅遊」以約20萬定金報名一個4月出發往日本的遊學團。學校2月時有感疫情不穩定，向旅行社提出將出發日延期至6月。對方要求「按人頭」收取團內33人每位1,000元行政費。其後學校繳交另外約20萬元「尾數」，與旅行社簽訂書面承諾，指若學校於5月中或之前提出取消，旅行社會退還一半團費。

沈稱4月中時認為疫情未有緩和，故通知旅行社取消行程。沈指聯絡期間對方一直稱「了解緊」，感覺對方有誠意解決，惟至今仍未獲發還款項。直至昨天（29日）再聯絡旅行社時，對方「實牙實齒話佢哋唔會賠」，故打算報警求助。沈指保險公司需要旅行社提供的機票、酒店等開支單據，以處理賠償安排，惟禮薈旅遊一直以相關單據屬「商業秘密」為由拒絕提供。保險公司之後建議學校接受退回3成團費賠償作為和解，沈因擔心接受賠償後未能繼續追討而未接受。

「禮薈旅遊」曾向學校書面承諾退回9成團費

退款期限過仍未有下文

翻查禮薈旅遊與學校簽訂的合約，當中列明參加者如因「私人理由」於出發前要求取消訂位或要求改期、改名，一律視取消論，所繳交定金概不發還；如在出發前31至89天取消訂位，則會扣減50%團費。合約更列明在不能控制之特殊情況下，包括疫症、天災、戰爭等，旅行社有權更改行程，所帶來之額外支出須由顧客負責，團員不得藉故反對或退出，要求退還或補償未完成行程之費用。葉建源稱涉事三間旅行社的合約中均有類似條款。

葉稱在各地宣佈出入境限制、政府亦發出紅色外遊警示時，學校有責任取消遊學團以保障師生安全，卻被個別旅行社指為「因私人理由」取消遊學團，成為充公團費的藉口。葉形容情況「非常離譜、趁疫打劫」。又質疑有關合約條款與旅遊業議會的《經營遊學團及交流團守則》相違背。他稱損失最嚴重的學校涉款達300萬元，但指有關學校不願透露詳情。而向他投訴的24間學校中，有17間涉及「禮薈旅遊」。

葉指有另外兩間學校反映，「禮薈旅遊」曾向他們書面承諾退回9成團費，或按合約退回3成團費，惟4至6個月的退款限期已過或即將到期，退款仍未有下文。葉稱有學校8月底至9月不斷聯絡旅行社負責人，其中一間學校表示曾邀請負責的經理到校會面，惟對方聲稱正停薪留職，數日後又改稱8月已經離職。

葉稱已分別去信旅議會及警務處，並通知商務及經濟發展局和教育局，要求相關部門盡快介入及調查事件。

《蘋果》致電聯絡禮薈旅遊與學校簽訂合約的林姓聯絡人。他表示自己曾是該旅行社經理，但大半年前因旅遊業不景已開始停薪留職，並在一個多月前離職，故不清楚旅行社會如何處理退款事宜，更稱「好老實，我都未出糧！」

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