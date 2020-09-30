中大醫學院研究蒐學生DNA 家長憂樣本送中 惟計劃列明不交政府

港府月初強推全民檢測時，惹起港人基因「送中」疑慮。最近有小學發通告指將參與一項精神健康研究計劃，隨機抽選學生及家長提交頭髮及唾液樣本，接受基因分析等一系列測試，有需要或轉介治療。有關通告在網絡瘋傳，引起家長恐慌，擔心基因數據或被政府甚至內地取用；惟有關研究計劃資料列明，資料只供中大醫學院研究所用，不會轉交政府。校方也強調家長可選擇是否參與計劃。

聖伯多祿天主教小學昨日發通告，稱獲邀參與「校本精神健康研究計劃—『畀心機』」，研究團隊會隨機挑選一些學生及家長，除了填寫問卷、面談，也會抽取頭髮及唾液樣本，作基因分析、腦部發展及生活模式等測試。

通告指，有關個人資料嚴格保密，若發現學生有懷疑精神疾病病徵，將通知家長及學生，同時轉介醫療服務。學生被抽中的機會均等。

家長：國安法下DNA好敏感 不想忽然被送中

有家長收到上述通告後表示，擔心小朋友若被抽中，不能拒絕，基因資料任由他人宰割，「特別而家國安法之下，DNA真係好敏感，唔想無啦啦（在其他地方）被『送中』」。他又稱，若小朋友最終診斷罹患精神病，在校內或會被歧視，甚至影響升學。

該校副校長柯培成接受《蘋果》查詢時表示，暫未知多少學生會被選中，但強調學生可以拒絕參與，不擔心個人資料被不當取用。

根據「畀心機」計劃網站，此項目由中大醫學院精神科學系及心理學系合辦，並非政府主導項目，數據所得毋須交給政府。研究為期約兩年半，先隨機抽樣選出百多間中小學、約8,000名6至17歲學生訪談；其後邀請其中1,000名學生作深入研究，包括基因分析等，了解本地兒童及青少年成長的風險及保護因素，目標是「建立一個完善的系統支援學童」。《蘋果》正向「畀心機」計劃查詢。

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