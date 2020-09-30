法治是文明社會的靠山（李柱銘）

上周，有人「洩密」指中聯辦下令，立法會來年鬥爭目標是改革包括司法在內的「三座大山」，但這根本是人所共知。多年來，基於法官不「聽話」，特區獨立的司法制度一直是中共的眼中釘而經常被攻擊，近期尤其激烈。由中共與特區政府均公開宣佈香港不是三權分立，到批鬥法官，即使終審法院首席法官馬道立已在上周發聲明回應，但親共人士與喉舌仍不罷休，繼續提出「司法改革」的要求。

其實，筆者早前已在本欄明言，中共交由全國人大常委會為特區制訂國安法，最主要目的不是制訂國安法內的四項罪行，而是藉以落實其全面管治權，名正言順地更改特區行政、立法、司法的制度和架構，收回《基本法》已賦予特區的高度自治權，而這是特區自行就《基本法》第23條立法不能做到的。筆者此看法也獲得全國港澳研究會理事田飛龍的引證。他在7月初受訪時，表示「港版國安法是『全面管治權』法理概念的勝利。法案中對全面管治權最集中的體現……是直接對香港的管治體系的重塑」。而他在訪問中，也認同中共為港制訂國安法，是反映「北京對過去數年香港情況的『憤怒』」，可是，此說法卻肯定與事實不符。

港人訴求沒超出《基本法》承諾

港人的民主訴求向來都沒有超出《基本法》的承諾，按《基本法》第45、68條和附件一、二，香港可在2007、2008年落實雙普選，而這更是回歸前及回歸初期，全港政界的共識，但此民主目標卻在2004年突然被取消，還一直沒有訂定明確落實之期，及至2007年底，中共宣佈可在2017、2020年實行雙普選。而為促使北京兌現民主承諾，戴耀廷才在2013年提出佔中構思，他其時常強調「佔中是為了不用佔中」，因為其原意就是希望透過宣稱會佔中，來促使北京在港落實雙普選，那便毋須佔中了。

無奈，中共根本無意在港落實真普選。2014年6月，國務院發表《白皮書》，在完全沒有任何理由支持下，忽然表明中央對港擁有全面管治權，擺明要推翻鄧小平的一國兩制。其後，全國人大常委會又突然作出8.31決定，雖然讓港人一人一票選特首，但北京卻可挑選所有候選人。由於中共只允許香港實行假普選，才導致佔中成真，但整個雨傘運動仍主要是以「愛與和平」為主軸。

此後，中共非但沒有回應港人強烈的民主訴求，反而對港加強打壓及操控，來推進其全面管治權。2019年，林鄭更提出送中修例，破壞香港向來行之有效的防火牆，亦完全無視社會各界的反對聲音。及至6月9日，100萬人上街，但政府當晚竟宣佈會如期於6月12日就修例恢復二讀。12日，萬人圍堵立法會，立法會主席押後會議，三天後，林鄭才宣佈「暫緩」修例，仍堅持不撤回，翌日（16日）200萬人上街，但政府還是拒絕回應市民訴求。

中共總是砌詞為港制訂國安法，是由於特區回歸23年仍未就23條立法，以及北京對特區近年情況的「憤怒」。然而，筆者早已拆穿23條立法是不為也，非不能也。更何況，早在雨傘運動及反送中運動發生前，亦即是香港尚未出現中共口中的「亂象」，北京就已單方面公開宣佈對港擁有全面管治權，而近月則透過國安法來落實。

顯然，中共一切說辭，都只是藉口，旨在把強行改弦易轍的責任，怪罪在港人身上。

李柱銘