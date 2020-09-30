地產經紀被控家中藏百刀 自辯稱用於急救與轉售

地產經紀去年8月全港三罷當晚，遭警員發現身藏利器，及後搜屋又被起出屋內過百把刀具。經紀被控五罪，案件今於觀塘裁判法院續審，他自辯指兼職急救工作，會隨身帶備急救用的剪刀及工具。控方盤問被告，指涉案剪刀的設計雖然是作急救用途，但亦可傷人，被告向主控官反指：「任何嘢都可以用嚟傷人，包括你手上嘅原子筆。」

被告蘇廣達（39歲）被捕後已辭職，現從事救護服務。他被控管有攻擊性武器、刑事毀壞、管有違禁武器及管有仿製火器等共五罪，控罪指他於去年8月5日在秀茂坪紀律部隊宿舍地下外管有一把黑色卡片刀、尖利的萬用匙、一把剪刀，又於同月6日在秀茂坪警署接見室內損壞五張會面紀錄，以及在樂華南邨住處管有一支氣槍、50把短刀、8把卡片式摺刀、15把尖利萬用匙、15把開信刀、兩把刀和52把剪刀。案件由裁判官莫子聰審理。

被告今自辯稱，2015年經營網上代購生意，從淘寶購入不同款式刀具，再於Yahoo（雅虎）拍賣網出售。另外，被告亦於私人公司從事兼職救護工作，由2003年開始考獲不同機構發出的急救證書，包括醫院管理局及紅十字會等。

被告指截查警員「夏天穿風褸」但無任何標誌

被告續指，很多時他都需要設立急救站，故工作時需要帶備眾多裝備，經常隨身帶備急救用的剪刀及繃帶等。被告解釋，案發當日他攜帶的剪刀款式，與普通剪刀不同，因急救用的剪刀尖端屬圓頭，以免刺傷患者。

被告續指，家中52把剪刀是從eBay購入作放售之用，亦屬急救用的款式。另外，被告居於觀塘，並在居所附近的地產公司工作，回家時會經過案發地點、亦即和康徑。

案發當晚，被告取回一直放在公司的行李箱，循往常路線回家，突然兩名男女趨前，女士更問被告：「你行去邊？」被告看見兩人於夏天穿風褸，頓感奇怪，但未於風褸上看見任何標誌。被告遂反問女方：「你問嚟做咩？」對方稱她是警員，要求搜查被告。被告拒絕，並拿出電話欲報警「搵真警察」，但女士卻輕輕按著電話，並指若被告不合作，會控告他阻差辦公。被告反問：「我唔知你係咪真警察，點解我要畀你搜身？」其後女士出示委任證。

警出手遮口供紙內容卻催逼簽署

兩名警員搜查被告後，男警宣佈以攜帶攻擊性武器罪名拘捕他，並要鎖上手銬。被告自言「為咗表達我善意」，表明他會合作前往警署，不用鎖上手銬；但對方堅持，被告只好順從。惟男警仍然捉住他的手肘，並將他拉往鐵欄，導致手肘磨到欄杆，擦傷手臂。被告聽到有人在他耳邊說：「你𠵱家仇唔仇警呀？」他認為「𠵱句嘢好無聊」，故沒有給予反應。

警員帶被告返回警署後，要求被告簽署警誡供詞。被告認為口供上的內容不盡不實，對他相當不利；加上警員不斷催促他簽署，卻用手遮蓋口供上的內容，讓被告覺得警員的舉動「相當唔老實」，故拒絕簽署口供紙。

【案件編號：KTCC1511/19】

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