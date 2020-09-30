港版國安法︱駱惠寧逼港人愛國稱是義務非選擇 明言加強公務員青年國情教育

身兼國安顧問的中聯辦主任駱惠寧表示，「港版國安法」令香港結束港獨猖狂，迎來由亂轉治，又謂要在香港加強公職人員和青少年的憲法和《基本法》教育、國家安全和國情育等，強調作為中國人，愛國不是一種選擇，而是一種義務。

駱惠寧出席中秋節及中國國慶活動時致辭稱，全國人大常委委會制定「港區國安法」令香港結束港獨猖狂和黑暴撕裂的動盪局面，迎來由亂轉治的重大轉折，重申清楚認識堅持守一國底線才有兩制空間，「不守一國之本，就沒有兩制之利。」

他續指，香港社會特別是公職人員和青少年，要加強憲法和《基本法》教育、國家安全和國情教育、中國歷史和文化教育，讓大家明白樹高千呎有根，水流萬里有源。他更明言，作為中國人愛國不是一種選擇，而是一種義，更是一種正道。

胡志偉：駱惠寧說法反映中共對港「極左」思路

民主黨主席胡志偉接受《蘋果》訪問時認為，駱惠寧的說法反映了中共現時對港的「極左」思路，意圖將香港由國際城巿變成大陸省巿，以為只要採取內地使用的滅聲高壓手段，就會令港人和國際社會接受中共的極權統治手法，「駱惠寧嘅盲點同誤差實在太大，佢哋咁做其實只係掩耳盜鈴，令香港嘅深層次矛盾長期存在。」他又指出，近日多個民調清楚顯示，過半數港人都給予港府和特首林鄭月娥「零分」，「佢哋（中共）以為透過強硬手段，就可以香港社會變好，但其實從歷史經驗嚟講，結果會係啱啱相反。」

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！