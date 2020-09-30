【當庭釋放】

【本報訊】獲選為「優秀社工」的香港社會工作者總工會理事陳虹秀（Jackie），去年起身負多一個「銜頭」——被控暴動的被告。昨日她終以無罪之身，最後一次以「被告」身份、在審訊後坐回每天乘搭的同一條巴士線回家。她回想13日審訊的煎熬，及法官宣佈無罪的一刻，坦言「成個人呆咗」。直至法官說她可以離開犯人欄一刻，「我好矛盾，我竟然唔想走，想返去犯人欄繼續坐，想等埋佢哋七個。我曾經諗過八個一齊冇事，一齊行出去。」

記者：袁楚楚

法官宣佈陳虹秀當庭釋放，她步出坐上13日的犯人欄位置後，繼續留在觀眾席，等待法庭為同案七被告案件排期結案。

散庭後她到法院樓下在雨中見傳媒，被問到這刻最想做甚麼，她笑說「最想同朋友食飯」，其後與風雨不改來旁聽的摯友結伴午膳。然後她發現電話跳出大量訊息祝福，着她「快點休息」、「辛苦了」。飯後在回程巴士上，她密密回覆每一個訊息。她家樓下有一部巴士直到灣仔區域法院，暴動案開審初期日日朝九晚五，正放無薪假的Jackie在過去兩個多星期，每日均坐同一條巴士線出發或回家，分別在於昨日是以無罪之身乘搭。

她知道很多朋友都擔心她，大量短訊中，其中一個令她欣慰的訊息，是早前大學同儕的群組曾因運動有爭拗，她退了組，今日有舊同學傳來截圖，分享她無罪的新聞，群組即刻洗版式祝賀，「原來仍一直有關注，好欣慰。」她笑着說。

藍絲母勸勿再碰政治

在眾多訊息中還有媽媽。媽媽在訊息中指「法官給你網開一面」，勸她「政治那樣的東西，不要再去碰」。她抵不住頸，回覆頂了嘴。 Jackie說，媽媽就如大眾認為的「藍絲」或「港豬」，她做被捕者支援時，經常發現母親的影子，「其實佢哋唔係完全唔知政府有乜問題，佢哋成日講『係咁㗎啦』、『多一事不如少一事啦，你唔搞事咪冇事嘢』」。Jackie總會反抗：「我冇搞事喎，我咪做緊社工嘅工作。」

她明白媽媽也關心她，「諗真啲，知道佢係因為擔心我嘅」，很多家庭都面對同樣情況，「你可以想像，因為屋企人嘅唔明白，香港嘅抗爭者面對嘅壓力真係好大；好多抗爭者年紀咁細，得唔到家人嘅支持，其實好難捱。」

回想昨早法官宣佈無罪的一刻，她感到驚訝，「當我聽到官話非法集結都唔係、遑論暴動，我成個人呆咗，都唔知自己可以走」。她希望可以八名被告一齊離開犯人欄。

13日審訊對於「見慣大場面」的Jackie而言，仍是煎熬，「就算自己係警察旁邊，開槍都未驚過，但庭上播片觸乃她涉及的片段時，她竟然感到緊張，「播到自己嗰part會驚、心跳加速咗。就算自己係社工，都要啲時間幫自己平衡，更何況係市民，要佢哋睇返自己被打嘅片，簡直係二度傷害。」

她帶了一本以恐龍卡通做封面的可愛筆記簿上庭，摘下審訊要點，她稱這本筆記叫「壓力書」，是友人相贈。「我以前花名係『怪獸姑娘』，成日收到恐龍卡通禮物，呢本筆記原本仲諗住去旅行用」。她聽到警方不合理證供，如小隊與小隊之間沒有溝通、連警員都不知旁邊同袍的身份，播片時看到被告遭警棍毆打，她一一記下，感到嬲怒時便按着恐龍「出氣」，「睇返都覺得好嬲、好難接受。」

盼分享審訊經驗助手足

她記下審訊的程序及要點，正着手將審訊經驗分享給其他社工。今次審訊令她明白法律程序沉重漫長，她希望更多有需要的人，會尋求由陣地社工組成的「陣地連線」協助，分擔官司壓力及準備工作，「唔使孤身作戰，等我哋同你一齊面對。」

她本身早有心理準備可能被定罪，「如果自己突然離開，對身邊的人好慘、好難接受。」她早前刻意與身邊人交帶若她坐監「邊啲嘢點樣打點」，只為對方早些適應。她亦想好入獄後的工作，「就算入咗去坐，我都可以關注在囚人士福利，社工唔會因為環境而局限。」

下車一刻，天空放晴。Jackie感謝她的律師團隊，及法庭裁判還社工一個公義。「我哋好清楚自己冇做暴動嘅行為，但都檢控咗，惟有去面對。」案中主控曾指她穿「守護公義」的T恤是政治表述，用擴音器叫警察克制冷靜是挑撥性語言，她指沒預期主控會這樣說，強調香港社工註冊條例中寫明社工有責任達至社會公義，她反問：「法庭都要達至公義，係咪又係政治表述？」

被控至今已逾一年，整個過程她坦言也是煎熬，「既然上天如此安排，有啲嘢係認同緊社工嘅工作、社工精神同守護嘅價值，那怕被點名係三座大山，我哋仍然會堅守公義。」