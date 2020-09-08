【健康online】WFH密密食易令血糖失控狂升 糖尿病患者留家工作宜保持三餐正常飲食

糖尿病患者出現口乾口渴、「睇嘢變矇」及體重無故下降三大症狀，要小心是糖尿病失控表現。糖尿科醫生表示，部份病人因抗疫而經常留家或在家工作，導致過量進食包括多吃了零食、外賣，令糖尿病轉差，要加藥或改為注射胰島素控制病情，提醒病人血糖失控長遠可增加各種併發症風險，要預防血糖爆燈，建議要自律，維持正常飲食習慣，或吃水果取代零食、在家做運動及飯後多散步。

內分泌及糖尿科專科醫生唐俊業表示，臨床上有些病人因減少外出進食，血糖水平有改善，但亦有部份人因在家工作而密密吃零食，或吃炸雞翼、西多士等下午茶，傾向較多吃煎炸食物或甜食，影響了病情。另有些病人因長時間留家煮飯，出現了「煮食疲勞」，近期開始多吃外賣，尤其高脂肪、高熱量食物，也令血糖飆升要求醫。而整體上病人因少了出街，走路、做運動等機會大減，都會影響血糖水平。

三大症狀可反映糖尿病情失控

近期接獲不少中年糖尿病患者如40、50歲人士，因沒有好好控制糖尿、太忙忘記食藥，甚至自行減藥量，令糖尿病失控而求醫。病人通常在家中「篤手指」發現血糖上升，或因為出現糖尿併發症，包括「糖尿上眼」影響視力、腳部有潰瘍即俗稱「糖尿腳」等問題，部份人要加藥或改為注射胰島素，才能控制病情。

容易口乾口渴、睇嘢變矇、體重無故下降三大症狀，都可反映糖尿病情失控，有些人更會出現夜尿增加情況，病人要留意有否出現這些症狀。唐稱，長時間血糖控制差的人，尤其同時患高血壓、高膽固醇，這些問題都會破壞血管，引致炎症，造成血管栓塞，影響不同器官，包括增加腦中風、心肌梗塞、腎衰竭、腳部潰瘍、腳部麻痺、糖尿上眼等問題發生。病人一生中出現心肌梗塞、中風等風險會比一般人高出2至4倍。

唐指，病人在抗疫期間也要定時服藥、定期覆診，讓醫生跟進血糖情況，包括驗血測試糖化血紅素（HbA1c），此數值可反映過往3個月的血糖平均值，正常人應在5.7%或以下，6.5%或以上即屬糖尿病。患者接受藥物治療後，應盡量接近6.5%屬較理想受控水平。

英國曾有大型研究發現，患者將糖化血紅素的數值每減少1%，可將日後出現的心臟病風險減低14%，微血管併發症如腎病、糖尿上眼致失明可減低37%，以及與糖尿病有關的死亡風險減少21%。

篤手指檢驗空腹血糖方面，正常人的空腹血糖值為5.6mmol/l（毫摩爾／每升）或以下，7.1mmol/l屬糖尿病。病人服藥後，空腹血糖最好介乎6至8mmol/l，餐後2小時血糖介乎8至10mmol/l，若高於這些數值，都應盡快求醫，同時自行評估該正餐是否過量進食或食太多澱粉質食物。

建議每周在家篤手指驗血糖

唐建議病情穩定人士，可參考上述數值，每星期都在家篤手指驗血糖，包括早餐前，以及早餐、午餐和晚餐各餐後2小時，可毋須同一日完成。如早餐或午餐的餐後血糖數值很高，應同日於下一餐再作測試，如數值結果也較高，便應求醫。病情差、剛轉新藥的病人，則要按照醫生建議進行篤手指測試。

長時間抗疫令人易感疲倦，在家太悶也會成日搵嘢食。唐建議市民無論留家抗疫抑或工作，都要保持原有返工的飲食習慣和規律，不應全日食不停口，或日日吃下午茶。電腦一族小休期間，可進行伸展練習或負重運動，取代吃零食，頸部或腰部伸展，或者舉啞呤、進行深蹲、做牆上壓或掌上壓等。培養運動習慣也很重要，對血糖穩定有幫助，建議餐後散步或急步行半小時。平日可在家做負重運動、原地跑等。

太甜水果不宜代替零食 自製食品應減糖

如要吃零食，可吃小型水果，如細蘋果、細雪梨、細橙或細蕉，取代薯片、花生、豬肉乾等零食。太甜的水果如水蜜桃、芒果則不太適合糖尿病患者進食。當然減少買零食，便可避免在家不停食。不少人會在家自製美食如蛋糕、麵包等，份量一般較多，建議須控制進食量，並要減糖。

選擇外賣也有貼士，建議每餐要有1份走蠔油的灼菜，揀選的餸菜宜少醬汁，避免大碟飯。茶餐廳一些菜式如番茄、涼瓜及矮瓜，普遍在製作時加入大量糖份或油份，應減少吃，煎炸、肥膩食物要減少。燒味也是不錯選擇，建議揀瘦叉燒、切雞，食雞或鴨時最好走皮，不要吃雞翼，燒肉皮會較肥膩並非好選擇。

【留家抗疫控糖錦囊】

●清理零食櫃，減少買零食

●在家工作保持飲食規律，避免由朝到晚食不停

●以小型水果取代薯片、餅乾等零食

●定期篤手指了解血糖變化

●飯後散步或急步行30分鐘，幫助血糖穩定

●小心選擇外賣，自家製食物時要控制份量及減糖

●培養運動習慣，可在家進行負重運動或原地跑

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