去留議會︱胡志偉指將與其他民主派對話修補關係 強調對手是北京

民主黨委託香港民意研究所進行的民主派立法會議員去留民調昨公佈結果，最終支持及反對留任的比例均未達過半數門檻，14名民主派議員決定未來一年會留任。新任民主派會議召集人、民主黨主席胡志偉在電台節目表示，民間對留任與否意見分歧，即使是民主派支持者，支持留任的比例只稍微高，仍然不過半，他明白結果不能令所有人滿意，但仍要承擔政治責任，日後會與不同民主派政治組織展開對話，修補之間的不信任。

胡指，今次最終未能找出過半結果，但認為可嘗試收近大家之間距離，日後出現政治爭議時，可用同樣手法解決，認為「本是同根生，相煎何太急」，強調對手是特區政府及中央政府。

對於日後在議會會否加強抗爭元素，胡志偉認同民主派要加強戰意及戰鬥力，形容是留任民主派議員對自己的要求，但他亦指，難以表明提升肢體衝突至甚麼水平，才可達到部份人的期望，惟過去民主派亦願意用肢體抗爭方式，部份議員更因而被檢控，強調不會因政治和警政壓力而退縮。

楊岳橋：結果反映互相不能說服對方

公民黨黨魁楊岳橋形容，今次結果很分裂，反映短期內互相不能說服對方，留與走亦會得罪另一半人士，部份議員亦要考慮下屆選舉，亦可能會作出激烈行為，但形容如果政府不做傻事，就不會激烈。

香港民研副行政總裁鍾劍華亦指，在現時政治版圖，即使是民主派支持者都有很多不同山頭，包括抗爭派、本土派和港獨派，他們會有不同意見。鍾指出，有民主派支持者認為，延遲選舉的決定有違《基本法》，如果議員延任等於認同政府延遲選舉的理由，亦是順應全國大人的決定，變成「委任立法會」，因此要杯葛延任，他認為這種想法絕對合理。

譚耀宗：不符合參選資格人士留任有矛盾 應自行離任

另外，全國人大常委譚耀宗出席活動前表示，民主派議員決定延任屬於他們的考慮，但他認為部份不符合參選資格的議員應考慮自行離開議會，不應留任，質疑選舉主任早前裁定部份人士提名無效，議員仍留任會出現矛盾。

基本法委員會副主任譚惠珠亦指，民調中支持民主派留任的人士少於一半，認為認受性低，但指他們既然想在立法會工作，希望他們能做實事。對於民主派可能會與激進派有更密切聯繫，她認為並非好趨勢，希望他們「回頭是岸」。

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