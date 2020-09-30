接李偲嫣花　拒收泛民《元朗黑夜》

【本報訊】警方一向對不同政見人士親疏有別，警務處長鄧炳強昨出席油尖旺區議會前獲建制派支持者送花，但會上被泛民區議員連番質詢後即拒收議員送的書籍，稱「要睇我自己買。」

區議會開始前，「新年代」、「正義聯盟」、「公義力量」等建制支持者團體在旺角政府合署外集會，四人一組叫口號，包括正義聯盟主席李偲嫣，她更向鄧炳強獻花。

認市民害怕警隊

會上有區議員準備過往衝突現場照片，亦有議員在枱上放置紅底黃字的「熱烈歡迎香港最大武裝集團領導人來臨油尖旺區議會」簡體字標語。多名議員譴責警暴，但鄧重申警方使用「最低武力」。民主黨曾自鳴提出向鄧送上《元朗黑夜》一書，望他記着與白衣人勾結的黑歷史。

鄧炳強先以不可收受利益而拒絕，議員即稱鄧炳強接收了撐警人士花束，鄧再改口指花束會利益申報，仍拒收書：「本書唔使你送嘅，要睇我自己買都得嘅。」

議員李偉峰關注警隊將座右銘由「服務為本精益求精」更新為「忠誠勇毅心繫社會」，「忠誠勇毅」與三合會四個分支堂口不謀而合，又有警員如日本戰國時代名將武田信玄般在制服貼上「風林火山」徽章，質疑是要侵略市民。

鄧未有回應「風林火山」徽章一事，但承認市民對警隊感害怕：「唔知點解好多人好驚我哋轉咗口號，呢個係警隊175周年口號，總結警隊175周年智慧。可能改咗口號之後，黑暴開始式微，口號令暴力冇晒。」李偉峰會後反駁，若「忠誠勇毅」是警隊逾百年智慧，意味警隊「百幾年都係同三合會同一個智慧。」