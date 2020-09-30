李八方online | 被指掛不合規格國旗 民建聯疑違國旗法？

中聯辦主任駱惠寧今日出席國慶活動時，話要加強對青少年嘅愛國教育，但有西環熱心街坊就發現，出咗名「愛國愛黨」嘅民建聯，竟然連中國國旗都亂印，質疑民建聯已經觸犯侮辱國旗罪，計劃聽日趁10.1報警，要求警方嚴正執法。

向來對國旗有研究嘅呢位熱心街坊向八方投訴，話中西區支部委員劉天正同青年民建聯主席施永泰，喺以民建聯主席李慧琼同張國鈞名義所開，位於西營盤嘅議辦門口，貼咗3幅中國國旗，佢路經時一望，發覺呢支旗完全唔啱比例，旗上其中一粒小五角星更加明顯歪咗，覺得十分礙眼。

為咗求證，呢位街坊親自攞埋把呎去度過，發現支旗係7吋半乘以11吋（即約18cm乘28cm），並不符合現時喺《國旗及國徽條例》下定嘅呎吋以及大陸《國旗法》為國旗所定嘅五種尺度規格。佢質疑民建聯觸犯侮辱國旗罪，已經影低咗相做證物，諗住聽日報警，要求警方嚴正執法，「作為一個自稱愛國愛黨嘅政黨，但做啲嘢咁唔專業，有幾多斤両，大家睇哂啦！」

八方今日曾就事件致電劉天正查詢，問佢會否更換上述國旗時，佢就以開緊街站為由，話稍後先能夠回覆，匆匆掛線。

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