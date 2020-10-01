區選建制敗將變大贏家

【本報訊】失落區議會議席，未必是從政末路？去年建制派在區選大敗後，建制敗將不單獲邀加入政府諮詢架構及各區分區委員會委員，特首林鄭月娥任內第三份授勳名單，不少建制敗將「輸都變贏」獲分餅仔派勳章，其中如工聯會重點栽培、於沙田水泉澳落敗的前立法會議員鄧家彪、民建聯油尖旺敗選的楊子熙等，均獲頒銅紫荊星章。

15人獲榮譽勳章

今次授勳名單內的78個榮譽勳章之中，至少15人為建制派區議會選舉敗將，前立法會議員鄧家彪及在油尖旺敗選的楊子熙等，更獲頒銅紫荊星章，另外亦包括工聯會前葵青區議員梁子穎、民建聯前沙田區議員李世榮等。

數名現任建制派區議員，包括早前在區議會爆粗反駁元朗7.21事件「鄉黑勾結」的鄉事派鄧賀年也有份。

敗選建制在榮譽勳章中成「大贏家」，各個政黨都有代表，如工聯會葵青區敗選人梁子穎、民建聯西貢區敗選人莊元苳，公民力量沙田區敗選人陳敏娟，以及經民聯深水埗區敗選人龐朝輝等。行政長官社區服務獎狀方面也見建制敗將上榜，如經民聯東區敗將丁煌及新民黨屯門區敗將甘文鋒等。

除建制區議會選舉敗將，建制派主要戰將亦「收獲良多」。曾任沙田區議會副主席的民建聯彭長緯去年交棒失利，之後以「公營廣播關注組」召集人身份屢狙擊香港電台，政府指彭長緯多年以來盡心竭力服務社區，在推動社區事務上，長期擔當領導角色，讚揚他貢獻宏大，獲頒發金紫荊星章。

原擬出戰第七屆立法會選舉勞工界議席的工聯會理事長黃國也獲頒銅紫荊星章，政府讚揚他關心勞工事務，為改善勞工階層福祉，建樹良多。