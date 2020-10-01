【本報訊】深陷債務危機的中國恒大（3333）疑率先向香港分公司開刀，有恒大員工向本報表示，公司本月向香港區員工提出減薪方案，要求員工同意，有管理層減薪幅度更高達20%。恒大發言人回覆本報否認全員減薪，重申公司財務穩健。本報同時發現恒大年報多間「香港」註冊的公司疑似除名。專家表示，公司將子公司除名，主要由於改變業務發展或簡化架構。

恒大2009年上市，近年積極進軍本港樓市，報料員工指恒大在港聘逾百人。惟負債危機出現，公司月初宣佈香港區員工減薪安排，人事部逐一通知並要求員工簽署同意書，當中以恒大實業員工為主；管理層亦需減薪約20%，不少為內地高幹。

上周四網傳恒大因公司現金流恐斷裂，向廣東省政府致函「求救」；恒大事後發聲明稱文件為憑空揑造，但路透引述三名知情者確認文件的真實性。該員工指公司未有交代事件，惟近日管理層密密開會，減薪未知是否跟公司資金不足有關。

本報向恒大查詢事件，發言人否認全員減薪，重申公司多項核心數據，證明經營正常健康、財務穩健；並指恒大地產已與持863億元人民幣股份的戰略投資者簽訂補充協議，同意轉為普通股權長期持有，且股權比例維持不變。剩餘的437億戰投中，集團以其中的155億戰投商談完畢、282億戰投正在洽談中。

劉鶴主持會議 討論恒大債務

恒大系在本港有多間子公司，據恒大地產及恒大汽車（708）的2019年年報，在香港註冊的主要附屬公司共27間。惟本報查冊發現，其中7間在公司註冊處並無任何紀錄，撇除年報出錯的可能性，恒大或在今年內將上述公司除名（deregistration )，估計涉及公司重組。

信永中和香港管理合夥人盧華基表示，在核數師及公司秘書雙重把關下，年報出現大規模錯誤的機會甚微；而大公司一般會設立多間空殼公司以配合業務新發展；如果公司業務發展有變，或擬簡化公司架構，亦會將附屬公司除名。

集團現時擬分拆業務上市撲水，旗下物管公司「恒大物業」最快明年來港上市，已上傳初步上市申請文件。雖然集團為中國具規模房地產發展商，不過旗下兩個樓盤在港已推售約半年至10個月，現時僅售出一半單位，套現緩慢。

另外，前日彭博引述消息人士稱，內地政府曾討論恒大債務問題，會議由中共中央財經委員會主任、國務院副總理劉鶴主持，顯示中國官方對恒大巨債感到震撼。