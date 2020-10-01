國安法3個月︱YouTuber自我審查 黃店重設連儂牆篩選留言

「港版國安法」正式實施3個月，猶如懸在頭上的利刃，令不少港人一言一行皆小心翼翼。有支持反送中運動的YouTuber，因為表態無收入逾9個月，現時雖依舊在片中融入社會議題，但出片前會先自我審查剪走「過激」言論。有黃店7月時一度拆去店內連儂牆自保，惟日前重新開放供客人留言，冀捍衞發聲空間，卻坦承會篩選「敏感」字句以免觸犯紅線。

經常用rap方式諷刺時弊的YouTuber Sunny，早於去年6月6日已在自己的channel，以歌曲支持港人的反送中運動；又曾與身兼網劇演員的女友Creamy，一同出席遊行示威，以影片記錄最前線的情況，希望加深觀眾對運動的了解。

忠於自己 基於責任表態

惟承受逾9個月零收入後果

Sunny指出，自2014年雨傘運動後，社會上不少人都對政治相當冷淡，甚至視為一種禁忌，「（去年）我想講話叫人去遊行之類，我啲朋友都講『唔好講啊，呢單嘢唔講得㗎』」，但他認為他們要忠於自己，因此無想太多直接表態，成為最早發聲的YouTuber之一。Creamy補充指，這種表態是基於責任，「即係我哋做大眾娛樂，有啲時候需要人去召集一啲人嚟。」

但勇於表態的後果，則是持續逾9個月的零收入。Sunny坦言，當時有大量的合作計劃被迫中止，「有一啲我哋本身拍好咗嘅廣告，排期諗住出㗎喇，點知都取消咗。有一啲就係傾到一半差唔多埋尾，都OK㗎啦，（廣告商）突然間打電話嚟話我哋唔做啦。」「唔怪佢哋，合理嘅。」Creamy說。

主打生活化題材的他們，現時照舊隔日出片，武漢肺炎、買《蘋果》、挑戰不用中國貨，繼續緊扣時事，明知會被YouTube「黃標」限制廣告收益亦照做。不過再毋懼，在《國安法》下有些字句還是需要收斂，「如果係以前嘅話，我講咗啲可能『過激』嘅言論，例如話中國貨會爆炸，其實我唔會理佢，我冇乜所謂。但而家我講完之後，我自己會剪走佢。」Sunny笑言有時不知道有無踩界，更會致電律師求助，明知未必有幫助，「都係求個安心。」

拆連儂牆後以飲品海報粉飾 惟感欠缺靈魂

同樣求安心的，還有一眾黃店。花斑茶社西環店7月初跟隨大批黃店的決定，僅用一個早上就全數移除店內數幅貼滿便利貼、文宣及繪馬木牌的連儂牆。負責人Cherry坦言一切事出突然，「當時嗰一刻就好似『出咗事啦，保住條命先啦』」，拆下後望到空空如也的牆壁，感到相當可惜，認為一字一句都是客人的心聲，亦是店舖與港人共同成長的經歷，「見到成間舖頭感覺係唔同晒。」

Cherry盡量妥善收起每張字條，一度想揀選部份字句再度張貼，但在細讀法例條文後，最終為求穩妥選擇放棄，改以飲品海報粉飾牆身，「等佢唔好突然間好似咩都冇咁」，卻始終覺得欠缺靈魂。直到近日她終下定決心，再度容許客人寫下留言，重新設立連儂牆，「其實我覺得文字係可以篩選㗎嘛第十人，咁我覺得不如擺返出嚟，大家想寫咩就寫咩，到時先算啦咁樣。」

雖然七色牆壁再現，但上面的字句卻有很大變化。Cherry指出，自己每日都會審視一次留言，看看是否有「敏感詞」，有的話會拆下收好；但更多的，則是客人在下筆時已自行「過濾」，「好多客人都好錫我哋，好激烈文字都冇寫落嚟。（心態）係冇變嘅，但可能用咗另一個方法表達出嚟。」是否代表社會氣氛已經冷卻？「我覺得只不過係保留實力，喺適當嘅時候大家再去發聲表達自己，用行動去支持呢件事。」

學者憂安危拒受訪 外媒記者聯絡10人才獲答應

事實上，記者要就「港版國安法」作報道亦絕非易事。有不具名外國駐港記者指，自從《國安法》實施後，觀察到一般巿民傾向更害怕發聲，不希望自己的名字或外貌在任何有關《國安法》的報道上曝光，原因包括擔心會對自身以至個人安危有影響。他舉例立法後曾嘗試訪問學者有關立法後的轉變，但要問到第十人，對方才答應受訪，前9名學者均拒絕或沒有回覆，情況與過去大為不同，「以往任何牽涉政治的報道，通常第一個聯絡到的學者都會答應，對方亦會很樂意接受外媒訪問，但可悲的是今年情況有變。」

身為記者，對於自己的工作範圍、社交媒體發言也有一些擔心甚至恐懼。早前他亦有嘗試訪問本地教師有關對立法的憂慮，但最終沒有人願意受訪。即使在外籍人士之間，立法亦帶來自我審查，他指即使不是從事傳媒或其他較敏感行業的外國人，在使用社交媒體時亦會再三考慮內容會否被定為「敏感」，因為不想惹上任何麻煩。

《蘋果》記者亦曾邀請多名YouTuber做訪問分享創作困難，大多數人在考慮過後都決定婉拒；有YouTuber一度答應受訪，但在約定前一天卻致電記者，稱與家人商討後還是決定拒訪。

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