撐國安法王冬勝、何超瓊有獎

【本報訊】今年年中北京為香港制訂港版國安法時，親建制陣營大舉造勢，連商界重量級人士如滙豐副主席兼行政總裁王冬勝亦要到街站簽名支持。翻查今年授勳名單，除王冬勝外還有不少名不經傳人士獲頒金、銀或銅紫荊星章，當中大量是曾為《國安法》造勢的親北京組織頭目。

包括多名親北京組織頭目

今次金、銀紫荊星章得主中，有人所共知的建制派人士如議員馬逢國、工聯會陳婉嫻等，亦有來自商界王冬勝和信德集團行政主席何超瓊，兩人與《國安法》不無淵源。今年6月初北京醞釀《國安法》之際，滙豐被全國政協副主席梁振英狙擊，指其未就《國安法》表態，滙豐隨即公佈王冬勝到撐《國安法》街站簽名的相片。

何超瓊早於去年9月，以香港各界婦女聯合協進會主席身份，出席聯合國人權理事會會議並在席上發言，譴責香港的示威暴力升級。到今年6月底特首林鄭月娥以視像形式出席同一會議，為《國安法》背書時，也特別提到何超瓊去年9月的發言。

多名曾以不同方式支持北京訂立《國安法》的親北京組織領袖也獲頒勳章，譬如廣東社團總會主席龔俊龍、福建社團聯會主席吳換炎獲頒金紫荊星章，廠商會會長吳宏斌、同心俱樂部主席陳紅天、港島各界聯合會理事長蘇長榮、香港潮屬社團總會常務副主席陳愛菁獲頒銀紫荊星章，工聯會理事長黃國、百仁基金理事會副會長羅詠詩、天水圍婦聯主席鄺月心等獲頒銅紫荊星章。