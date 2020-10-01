李八方online︱PPRB派前TVB記者鄒昊亨街頭做直播 網民寸「假記者」

警方經常聲稱社運現場有身穿黃背心嘅「假記者」出沒，更乘機修改警察通例下記者定義，排走晒過往影到唔少警暴嘅網媒同學生記者。今日10.1國殤日，再有網民發起街頭抗爭，而防暴警都大舉出動戒備，盛傳各區部署咗合共6,000警力。喺銅鑼灣一帶，今朝就有逾百防暴警到場，唔少警員制服上貼滿意義不明的襟章，亦有警員戴上「警察勁揪」口罩。大部份防暴頭上頭盔更加設有GoPro攝影機。

今日現場亦有警方傳媒聯絡隊，但過往身穿「藍背心」，今日就着咗深藍色、貼有「傳媒聯絡」字眼嘅戰術背心，亦有一名身穿「警察拍攝組」背心、手持拍攝器材嘅男子喺現場拍攝。公共關係科亦有派警員喺人來人往嘅街頭，揸住寫有「PPRB LIVE」嘅咪做直播，有人發現嗰位主播就係前TVB記者鄒昊亨，翻查資料，原來警方喺2017年都喺facebook公佈過鄒昊亨加入警隊，有網民就揶揄，唔知呢啲係咪就係警方口中嘅假記者呢。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！