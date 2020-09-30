授勳名單︱「分餅仔」都否定三權分立！梁君彥陳智思獲頒大紫荊 獨欠司法

特首林鄭月娥任內第三次頒授勳章，體現其「香港沒有三權分立」言論。4個大紫荊勳章，行政會議召集人陳智思、立法會主席梁君彥榜上有名，連曾任林鄭競選辦資深顧問的世茂集團董事局主席許榮及前深水埗區議會主席陳東亦有份，獨欠司法界人士。有民主派議員斥責，法官固然不會稀罕當局的勳章，但林鄭的做法是以行動證明當局並不支持司法機關。

林鄭破天荒豪派600多個勳章，屬最高榮譽的大紫荊勳章佔4個，平了她於2018年的紀錄。得主之一的梁君彥和陳智思分別以立法會主席和行會召集人之名獲頒，當局的嘉許語讚揚梁君彥自出任立法會主席以來，「以嚴謹及持守原則的方式主持立法會會議」，「在尊重立法會議員表達意見的權利，以及確保有序、有效率及公正地處理立法會事務兩者之間，取得恰當平衡。」值得一提的是，今年中北京為香港訂立「港版國安法」時，梁君彥獲邀到深圳向港澳辦主任夏寶龍表達意見，但梁推說自己是以個人身份出席。

至於陳智思，由他任召集人的行會在過去一年多的反修例事件中成眾矢之的，不過陳仍獲頒大紫荊勳章。嘉許語形容陳「對共政策制訂有深入認識，亦掌握社會脈搏」，自他任行會召集人以來，「深受同儕敬重，在政府制訂政策過程中提出真知灼見和創新意念，對政府在不同政策範疇的良好管治，貢獻尤深。」值得留意的是，陳智思父親陳有慶2018年亦獲林鄭頒大紫荊勳章，兩父子同獲林鄭「分餅仔」。

林鄭競選辦資深顧問、民建聯金主許榮茂亦奪大紫荊

而4年前豪擲1380萬競投時任中聯辦主任張曉明「駿程萬里」字畫的民建聯金主、世茂房地產主席許榮茂，是繼去年余國春及洪祖杭後，再獲頒大紫荊勳章的林鄭競選辦資深顧問。要數許與林鄭近期的事跡，莫過於今年3月以新家園協會董事會主席身份，陪同林鄭探訪少數族裔基層家庭。而嘉許語亦特別標榜許創立新家園協會及「熱心參與社會服務」。至於另一位大紫荊勳章得主陳東，嘉許語形容陳「致力促進香港整體的繁榮、和諧及安定，並促使社區不同團體和政府部門之間建立更緊密聯繫。」

行政與立法機關的要員均獲頒大紫荊勳章，卻未見司法界人員。事實上林鄭上任之前，曾於2018年向時為終院常任法官的鄧楨頒授大紫荊勳章。而今年獲頒授勳章的法官，只有終院非常任法官紀立信和高院原訟庭法官包華禮，兩人分別獲頒金紫荊星章和銀紫荊星章。

譚允芝彭韻僖分獲銀及銅紫荊

其他司法界人員方面，今年7月退休、出任司法機構政務長逾15年的劉嫣華獲頒金紫荊星章。被視為林鄭心儀的律政司司長人選的前大律師公會主席譚允芝，與及被視為親建制的律師會會長彭韻僖，就分別獲頒銀紫荊星章和銅紫荊星章。

本身為大律師的公民黨黨魁楊岳橋回覆《蘋果》指，司法界正值風雨飄搖之際，早前更遭受前所未見的攻擊，「如果特首真係本住支持司法機構嘅心，係咪應該有啲行動呢？」。他續指，相信法官不會稀罕任何勳章，但林鄭今次做法是以行動證明當局不重視司法機構，「當行、立法會都有，儘管（終院首席法官）馬道立喺2012年已經獲頒大紫荊，其他終審法院常任法官係咪完全冇人值得呢個殊榮？難道佢哋（法官）嘅貢獻會比另外兩個人（梁君彥、陳智思）少？」

部份授勳名單

大紫荊勳章得主

梁君彥●立法會主席，曾以個人身份向港澳辦主任夏寶龍表達對《國安法》意見

陳智思●行政會議召集人，曾指北京訂立《國安法》為警告人不要越過中央紅線

許榮茂●世茂集團董事局主席，曾為林鄭競選辦資深顧問

陳東●前深水埗區議會主席

金紫荊星章部份得主

盧偉聰●前警務處處長，曾處理去年中開始的反修例運動

馬逢國●立法會議員及港區人大代表，力挺《國安法》讓特首指派法官不影響審案

彭長緯●民建聯成員、前沙田區議會副主席，去年10月成立公營廣播關注組，主力狙擊港台

王冬勝●滙豐副主席兼行政總裁，今年6月到街站簽名支持《國安法》

龔俊龍●廣東社團總會主席，公開力挺訂立《國安法》可令香港長治久安

吳換炎●福建社團聯會主席，公開力挺《國法法》關乎香港市民福祉

銀紫荊星章部份得主

吳宏斌●廠商會會長，公開力挺《國安法》填補了香港法律上的真空

陳愛菁●香港潮屬社團總會常務副主席，公開力挺《國安法》可保香港長治久安

蘇長榮●香港島各界聯合會理事長，稱《國安法》體現中央對香港的最大關愛

銅紫荊星章部份得主

黃國●工聯會理事長，公開力挺《國安法》為香港確立了新秩序

羅詠詩●百仁基金理事會副會長，公開指《國安法》為香港社會帶來穩定發展

何漢權●教育評議會主席，公開指《國安法》是教育界撥亂反正的契機

莫海濤●香港海南社團總會常務副會長兼秘書長，公開指《國安法》填補香港國安漏洞

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