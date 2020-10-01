【本報訊】繼英國向持BNO的港人提供平權政策，美國今年中也曾表態支持港人赴美。事隔四個月，八九民運學生領袖鄭存柱向《蘋果》獨家透露，兩名香港年輕人成功獲美國政治庇護，這也可悲地證明港人權狀況過去一年嚴重惡化。他同時透露，消息一出，已有四、五名身處美國的港人即時聯絡他，希望他協助申請庇護。

在美國洛杉磯律師行擔任移民顧問工作的鄭存柱向本報表示，兩名年輕人其中一人為在職人士，另一人為大專生，他倆去年6月以來參與多場反送中抗爭，所幸未被捕或被通緝，惟身邊有朋友被捕，甚至離奇死亡。兩人後來前往美國，但在港親人擔心他倆回港後的安全，今年1月委託鄭存柱協助申請庇護。

再有數人聞訊求助

鄭存柱表示，當地移民局年初因疫情暫時關閉，6月才復工，當局當月收到申請後，8月安排面談，本月29日批出庇護。「得悉消息後，二人都感到非常欣喜……他們到美國後，並沒有停下來，繼續參與美國聲援香港人的活動。」鄭存柱指，他們由申請到獲批花了三個月時間，與一般政治庇護申請的情況相若。

至於移民官如何驗證兩人是抗爭者，鄭存柱指，他倆當時提供不少參與抗爭的相片及影片，而美國政治庇護的法例較模糊，不一定要被捕或通緝才能申請，條件是身處美國、抵美時間不能超過一年、不能犯上非政治罪行，移民官認為申請人回到原居地，有逾10%風險被政治迫害，即符合政治庇護要求。鄭坦言美國政治庇護要求較低，是出於人道主義。

鄭存柱稱，兩人政治庇護獲批，證明香港人權狀況過去一年嚴重惡化：「中共違背一國兩制的承諾，造成今日的惡果。」

據美國移民局數據，連同今次兩名港人，自2015年起，以港人身份申請政治庇護者僅有七人。鄭存柱提到，政治庇護獲批消息一出，已有四、五名身處美國的港人向他求助。紐約州執業律師潘綺玲早前向本報提到，一些曾迫害別人或協助迫害別人的人士都不會獲得政治庇護，如接載過酷吏的司機，也不會得到庇護，逃兵亦然。