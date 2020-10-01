授勳名單︱撐國安法有犒賞 左派社團頭目有得分

今年中北京為香港制訂「港版國安法」時，親建制陣營大舉造勢，連商界重量級人士如滙豐副主席兼行政總裁王冬勝亦要到街站簽名支持。翻查今年的授勳名單，除王冬勝外，還有不少名不經傳人士獲頒金、銀或銅紫荊星章，當中大量是曾為《國安法》造勢的親北京組織頭目。

今年金、銀紫荊星章得主中，有人所共知的建制派人士如議員馬逢國、工聯會陳婉嫻等，亦有來自商界的王冬勝。今年6月初北京醞釀《國安法》之際，滙豐被全國政協副主席梁振英追擊，指其未就《國安法》表態，滙豐隨即公佈王冬勝到支持《國安法》街站簽名的相片，即時表忠避禍。

此外，多名曾以不同方式支持北京訂立《國安法》的親北京組織領袖也獲頒勳章，譬如廣東社團總會主席龔俊龍、福建社團聯會主席吳換炎獲頒金紫荊星章、同心俱樂部主席陳紅天、港島各界聯合會理事長蘇長榮、香港潮屬社團總會常務副主席陳愛菁獲頒銀紫荊星章；工聯會理事長黃國、百仁基金理事會副會長羅詠詩、天水圍婦聯主席鄺月心等則獲頒銅紫荊星章。

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