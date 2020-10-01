10.1建政︱林鄭示忠：堅定履行維護國家安全責任 面對粗暴制裁官員無畏無懼

10.1是中共建政71周年，也是不少人心中的港殤1周年。今年港府依舊在灣仔會展舉行升旗、酒會儀式，主持酒會的特首林鄭月娥在長達近12分鐘的致辭，多次感謝中央支持香港各項事務發展，語帶抖震示忠，表明以堅定信心依法履行維護國家安全職責，面對外國粗暴制裁，官員「無畏無懼」。

限聚令下，出席酒會人士4人一枱，全國政協副主席兼前特首董建華、梁振英、前全國人大常委兼前立法會主席范除麗泰、基本法委員會前副主任兼前律政司司長梁愛詩等近千人出席。

林鄭在致辭時先誇獎內地居民守紀律「足不出戶」、內地醫護人員為挽救病者「廢寢忘餐」，又引述中共國家主席習近平在全國抗疫表彰大會上的說話，感謝中央向港提供防疫物資、「協助滯留內地及海外港人回港」、全民檢查計劃的支援等，「再次體現咗，自回歸以嚟，中央全力支持香港應對各種困難，同埋挑戰」，更將中央對港的支援，形容為「為香港築建避風港，注入強心針」，卻未有感謝香港醫護界。

多謝中央助抗疫未讚香港醫護

林鄭又提到，在面對「持雙重標準的外國政府」、外界無理的指控，「對維護香港國家安全的特區官員，粗暴咁實施進一步的所謂制裁」，她與一眾相關官員將會維持一貫原則履行職務，跟語帶抖震說出：「我與相關嘅同事會繼續無畏無懼，以堅定信心依法履行我哋維護國家安全的職責」。

林鄭及一眾問責班子未有在酒會結束後回應傳媒問題。政制及內地事務局局長曾國衞被問及會否協助12名昨日已正式被內地起訴的港青回港時，僅向傳媒揮手未有回應，而政務司司長張建宗亦未有留步回應傳媒問題。

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