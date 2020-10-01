10.1遊行︱警扯跌《蘋果》攝記反稱「扶住你」 改警例後首場示威再票控網媒

今日是警方修改《警察通例》中的「傳媒代表」定義後，首次有示威活動。防暴警在銅鑼灣百德新街以橙帶設立大型封鎖區截查記者，同時不少市民亦被困於封鎖區內，當中包括小童。其間一名躁警突然走至，呼喝記者要求退後，指着兩名記者說「警告你幾次㗎喇」，又要記者前往別處接受檢查，確定是否「真記者」。有數名網媒記者被截查後，遭警方發出限聚令告票。

此外，本報攝影記者在銅鑼灣進行拍攝工作期間，被一名警員故意從後大力拉扯背囊及上衣，最後被拉至跌倒在地。其後該名警員不但沒有道歉，更態度惡劣地向本報攝記辯稱「我扶住你咋」。

下午約3時，防暴警在百德新街設立大型封鎖區，並截查記者，大批市民亦被困。市民排隊等候截查時，部份記者嘗試採訪他們，其間警方指封鎖區不是採訪區，要求記者到其他地方繼續採訪，並着記者到別處找傳媒聯絡隊核實身份。突然一名防暴警走至，斥喝：「褪後啲！」然後指着兩名記者，聲稱「警告你幾次㗎喇」，「要拍嘅已經拍晒㗎喇，唔該你快啲！」又說「人哋叫咗你好幾次，好有禮貌㗎啦已經」。其後有記者嘗試向他理論，他再斥「我唔知你問乜嘢，唔該你去嗰邊合作啲」，最終要其他同袍輕拍肩帶走。

在場的記協觀察員呂秉權事後向警員指記者或誤會這個區域為採訪區，建議警員向記者解釋清楚。

不過，傳媒聯絡隊其後繼續要求記者離開，引起記者不滿，質疑為何不可以在此拍攝，直言「呢個世界無一個地方叫採訪區，記者係可以去任何地方採訪㗎」。傳媒聯絡隊只重申已在該處設立封鎖區，再要求記者離開。

由20多名中學及大學生組成的網媒「紙光」，至少有兩名前線記者被警方以違反限聚令票控。其中一位被票控的阿林指，在封鎖區內看到很多網媒記者均順利離開，但僅有「紙光」記者不獲放行，認為有關安排並不合理。阿林續指，警方指他們並非在新聞處登記的媒體，「唔係記者，係普通市民」，而該媒體幾位前線記者，總共已收到至少6張限聚令告票。

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