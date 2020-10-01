授勳名單︱香港國安獲「卓越」獎章 警隊國安處蔡展鵬李桂華有份

林鄭月娥授勳發水，被中共委以重任的數名「香港國安」受犒賞，身兼港區國家安全委員會成員的新任入境事務處處長區嘉宏、警隊國家安全處處長蔡展鵬，以及國家安全處高級警司李桂華均獲頒「紀律部隊及廉政公署榮譽獎章」。

區嘉宏先表忠：中央愛港才立國安法

獲頒發香港入境事務卓越獎章的區嘉宏，今年7月獲委任為港區國安委成員，同時由入境處副處長一職「坐正」成為處長。區嘉宏在7月履新後即率先公開「表忠」，形容「港版國安法」是「中央對香港嘅愛」，稱會肩負國家安全職責「把守香港大門」。1個月後，有傳媒披露入境處內部新設「國安組」部門，處理外國傳媒的來港工作申請；其後香港外國記者協會（FCC）去信入境處投訴，披露有大量外國記者向該處申請簽證或續期時被拖延。

警隊早前因應《國安法》成立國家安全處，擔任處長的蔡展鵬以及高級警司李桂華同樣獲頒發香港警察卓越獎章。蔡展鵬一直被外界盛傳是警務處處長接班人選，他自1995年加入警隊後，一直在由港英時期政治部變革而來的保安部任職，從事保安情報和行動工作，向來神秘低調，過去極少在傳媒報道中出現。

「5吋鈍餐刀」誇大「9吋尖刀」 李桂華屢狡辯

至於李桂華則活躍於該處行動工作，大部份涉及《國安法》的案件均由他負責向傳媒交代案情。警方今年8月派出近200人闖入《蘋果》大樓搜查，正是由李桂華負責帶隊。李當日曾公開承諾不會搜查編採部及新聞材料，直播鏡頭卻拍攝到多名警員肆意翻閱《蘋果》港聞組副總編輯、採訪主任及記者枱頭文件；李事後狡辯警員只是「掃視」文件，並非「翻閱」或「搜查」。

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此外，去年9月反送中運動期間，有學生記者被警方以「持有刀具」為由拘捕，李桂華在記者會中高調稱涉事刀具為「9吋長尖刀」，該學生家長事後透過校方公開相片，披露所指的「刀具」只是一把手柄5吋長，刀鋒4吋長的鈍頭餐刀，作切月餅之用；李亦被網民嘲諷「任何刑事案件，只要見李桂華有份出現，你就知道，這件案件必會變為業餘、不認真，和像馬戲團。」

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