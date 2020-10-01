武漢肺炎︱黃金周尖沙嘴變冷清 食客10.1撐黃店：兄弟爬山式表態

10.1黃金周四天假期今天起展開，惟在社會事件及疫情的陰霾下，未如過往一般熱鬧，記者中午巡視尖沙嘴一帶，發現廣東道人流極少，異常冷清，名店門可羅雀，往日廣東道上人山人海、「爆買」的場面不復見。街上人流待午巿時間才稍有回升，而部份黃店食肆在兩時左右，才開始出現人龍。

到了午膳時份中午12時半左右，人流稍有回升，但食肆外仍沒有大排長龍的情況。位於金馬倫道的黃店食肆「水門雞飯」，平日可坐滿30人埸的舖位，今日中午限桌令下只能坐十多名食客。「水門雞飯」的營運經理Gary透露，因為疫情的緣故，食肆營業額大跌五成以上，人流亦明顯銳減，「以前係咁排隊，但依家都無乜隊排」。他指，今年的10.1假期，沒有遊客的到來，巿民的消費意欲亦大減，長假及中秋節日均大多選擇留在家中，故食肆生意額未有上升。

平日大排長龍的「龍門冰室」，今天亦只有約八成的食客。食客Alex表示，平日都會選擇黃店光顧，今天適逢是10.1假期，笑言「唔出唔得」，「出嚟食下黃店，周圍行下」，當作「一種兄弟爬山式的表態」。另一位食客Rose亦坦言，政府遲遲未封關，大量隱形病人被放行，「（出嚟食飯）無得驚（中招）㗎」，決定照樣出門。被問及在中共國慶日光顧黃店，是否一種具象徵式意義的表態，她則回應「（我）仲有個良心同良知，公道自在人心呀，我信人在做天在看」。

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