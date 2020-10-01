警改傳媒定義︱鄧炳強：好多傳媒人贊成

警方多個月來以種種理由不批准遊行申請，令公眾遊行歸零。警務處處長鄧炳強解釋近月公眾活動減少的原因時，認為是警方嚴正執法和策略收效、「港區國安法」起震懾作用及市民嫌棄暴力所致。另外，提到12港人送中一事時，鄧只表示警方正調查事件中是否有人干犯香港或跨境刑事罪行。

鄧炳強出席港台節目《議事論事》、接受前立法會主席曾鈺成訪問時稱，警方嚴正執法加上相關判決，還有《國安法》出台都令社會有轉變，例如過去有人支持青年抗爭，《國安法》出台後就有人表示不希望有暴力、港獨沒有出路、有「國師級」人物聲稱自己被騎劫，有人更「潛逃、走佬」。

他續指，警方處理公眾活動策略有變也是原因之一，因現在「和理非出嚟少咗」，警方可針對處理暴力人士。而疫情的因素，鄧認為疫情令社會「唔開心」，於是市民更不願見，甚至嫌棄暴力。

PK鄧：警民矛盾 源於不滿內地

不過曾鈺成反問，市民不上街不代表他們的情緒消失，與及會否有警員對和平示威者也反感。鄧炳強隨即推說，警方主要解決治安問題，但又發表個人見解，指市民與警方的矛盾源於對內地不滿，因此要培養國民意識和守法意識，繼而再把市民的情緒拉到假新聞、假消息等問題上。他亦否認有警員對示威者反感，搬出個別例子指有受傷警員也公開表示對施襲者無怨恨。

提到12港人被送中一事，鄧只強調要先理解該12人都被警方通緝，而兩地有相互通報機制，港人在內地被刑事拘留要知會警方，而警方正調查今次事件，是否有人干犯香港或跨境刑事罪行，例如是否有人協助逃犯離港。另外，鄧堅稱修改《警察通例》有關傳媒定義一事，獲很多傳媒人士、學者、團體贊成，警方亦尊重新聞自由。

岑子杰稱市民已把抗爭意志日常化

申請今年7.1、今日10.1遊行都被警方反對的民陣召集人岑子杰稱，鄧只有一件事說得正確：「好多（市民）聲音俾佢哋壓住咗。」岑強調，民間因疫情緣故減少申辦遊行，但其實市民對港府仍嚴重不滿，只是市民把抗爭意志生活化、日常化，例如壹傳媒創辦人黎智英被捕一事中，港人未必上街，但透過買報紙、買股票來表達不滿。

岑更反駁鄧炳強聲稱警員沒有對示威者反感之說，指警員是仇視所有年青人、傳媒、區議員，「一見後生仔就截停搜查」。岑又提醒鄧「小心講嘢」，因市民的五大訴求無一與內地有關，反問鄧的說法是否暗示修訂《逃犯條例》、維護警隊使警察犯法可完全不理等問題都是內地指使。

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