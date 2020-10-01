真抗疫專家被政府遺忘

【本報訊】過去大半年，政府專家顧問、公立醫院醫護緊守崗位，對抗世紀疫症；惟港府今年特別頒發265張獎狀嘉許抗疫有功人士，四名專家全部榜上無名，甚至數月來幾乎每日坐鎮主持4點半疫情記者會的衞生防護中心傳染病處主任張竹君、三名醫管局總行政經理亦統統無份。醫管局員工陣線副主席羅卓堯批評，特首林鄭月娥空講感謝醫護付出，但到論功行賞則仍以政治酬庸為先。

政府特別頒發122張社區服務獎狀、143張公共服務獎狀嘉許抗疫貢獻良好的人士。為人熟悉的名字寥寥可數，包括醫管局傳染病中心總監曾德賢、伊利沙伯醫院副院長何曉輝、醫管局總感染控制主任賴偉文等。有份陪同特首林鄭月娥及官員參觀亞博館社區治療設施的港島西聯網感染控制主任鄭智聰亦獲頒獎狀。

工會斥林鄭空談感謝

不過，四名政府專家顧問，包括袁國勇、許樹昌、梁卓偉、福田敬二；主持4點半記者會的醫管局總行政經理庾慧玲、劉家獻及何婉霞，以及幾乎連續多個月不放假的張竹君，則沒獲論功行賞。

羅認為獎狀頒授準則令人難以理解，尤其公眾最常見的專家竟然無份，難免令人質疑獎狀全屬政治酬庸，「邊個立場相近，唔批評政府嘅就有份」。他又稱，結果或顯示專家過去支持政府政策的言論，不少是受到政府的壓力，「佢（政府）肯用你，唔代表到獎賞時候要承認你」。

他又指，觀乎整份授勳名單及新聞稿，一句不提感謝全體醫護對抗疫症的付出，「即係話，其實因為全香港市民都支持醫護，林鄭至肯開口多謝，但你想我論功行賞，就要過政治審查呢關……成件事好有管治邏輯」。他強調醫護人員不分你我，為抗疫症「仆心仆命」，全部值得嘉許。