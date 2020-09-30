疫情速遞︱港昨增8宗確診 元朗護老院婦感染源頭不明（附個案搜尋器）

《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。本港第三波疫情分析請到此觀看。

本港昨日（30日）再多8宗武漢肺炎確診，其中一宗屬本地感染，患者是元朗鳳翔大廈元朗護老院71歲女院友，該確診老婦是近日才入住元朗護老院；另有7宗屬輸入個案。

該名本地感染的女院友在病毒潛伏期間，曾與家人同住觀塘翠屏邨翠楣樓；並曾因遺失身份證到警署，屬無源頭染疫。元朗護老院使用矮屏風作間隔，一間房有約5至6人，因病人有認知障礙，所以未有長期戴口罩，就算其他人有戴口罩，都被列為密切接觸者。

病人曾四處走動，所以所有同住院友均被列為密切接觸者，共61名院友和約20名員工屬緊密接觸者，須隔離檢疫，前晚全數撤離。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨指，患者病毒量偏低，並已驗出抗體，估計她於社區受感染，會於觀塘翠楣樓及元朗鳳翔大廈派發樣本瓶，為市民檢驗。

本地個案：1宗

●第5083號個案：71歲女子，無病徵，元朗護老院院友，本居於觀塘翠屏邨翠楣樓，病毒量低並有驗出抗體，估計較早前於觀塘受感染。

輸入個案：7宗

●第5081號個案：43歲男子，空中服務員，無病徵，從俄羅斯抵港。

●第5082號個案：28歲女子，空中服務員，無病徵，潛伏期曾於英美逗留，從英國抵港。

●第5084號個案：39歲女傭，無病徵，9月8日從菲律賓抵港，至9月28日第三次接受測試才呈陽性，病毒量低，估計較早前已受感染。

●第5085號個案：51歲女傭，無病徵，9月18日從菲律賓抵港。

●第5086號個案：10歲女童，無病徵，9月18日從印度抵港。

●第5087號個案：66歲男子，9月19日發病，9月29日從英國抵港。

●第5088號個案：64歲女子，9月29日發病，9月29日從英國抵港。

本港疫情

●確診（截至9月30日 16:40）

5,087宗（40日大至100歲）、4隻狗、6隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似確診

●死亡個案

105宗（39歲至95歲）及1隻寵物狗

●出院個案

4,827宗（包括確診及疑似患者）

●住院個案

120名確診者仍留醫，10人危殆、8人嚴重

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

確診者所駕駛或曾乘搭的士車牌、巴士路線及時間

●第3911號個案：8月1日，車牌HF8999

●第3911號個案：8月3日，車牌CM3870

●第3911號個案：8月4日，車牌MN7894

●第4641號個案：8月19日，車牌JX5193

●第4742號個案：8月21日（日間），車牌UW3237

●第4755號個案：8月21日（夜間），車牌RY9747

●第4788號個案：8月14日（日間）、8月18日至21日（日間）、8月24日至27日（日間），車牌TS473

兩岸疫情（截至10月1日00:00）

疫情最新情況：大陸累計85,403宗確診個案，4,634宗死亡個案。台灣則新增1宗境外輸入確診個案，累計確診514宗，7人死亡。

按此瀏覽武漢肺炎內地疫情互動圖表。

外國疫情（截至9月30日06:37）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數已經超過3,34８萬，全球死亡人數超過100萬。疫情最嚴重的美國，累計確診個案逾71８萬宗，死亡人數突破20.5萬人。印度確診人數突破614萬，位居全球第二，逾9.6萬人死亡，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數超過477萬，死亡人數逼近14.3萬。俄羅斯確診人數超過116萬，是第四個確診突破100萬宗的國家。

受疫情影響，華特迪士尼公司周二宣佈裁減美國主題樂園部2.8萬員工。迪士尼主題公園主席達馬羅（Josh D’Amaro）在致員工的信中稱，疫情導致公眾對主題公園的需求下降，難料何時復蘇，該公司必須作出多個艱難決定，包括終止成千上萬名員工的無薪假。達馬羅稱，被裁員工隸屬樂園、體驗和消費品部，約67%是兼職員工。

美國紐約市長白思豪周二表示，紐約病毒檢測陽性率數月來首次超過3%，指九個郵遞區號出現感染率上升，帶動全市病毒檢測陽性率上升。他表示，即日起向拒戴口罩者罰款。

英國周二通報單日新增7,143宗新症，刷新疫情爆發以來紀錄，令累計確診增至近44萬宗，另外新增71死，累計逾4.2萬人病亡。

德國總理默克爾周二宣佈新措施以遏止疫情，但表示會通過快速追蹤傳播鏈及控制局部地區疫情，盡量避免實施全國封鎖。默克爾與各州州長召開視像會議時表示，隨着天氣轉冷，預期傳染率上升。她說，過去三個月的傳染率如果維持下去，單日新症數三個月後可能增至1.92萬宗。

烏克蘭前總統波羅申科（Petro Poroshenko）周二在社交網站表示武肺病毒檢測結果呈陽性，正在家中接受治療，希望能夠早日康復。

十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 7,180,411 (205,774)

印度 6,145,291 (96,318)

巴⻄ 4,777,522 (142,921)

俄羅斯 1,167,805 (20,545)

哥倫比亞 813,056 (25,488)

秘魯 805,302 (32,262)

⻄班牙 758,172 (31,411)

墨⻄哥 733,717 (76,603)

阿根廷 711,325 (15,749)

南非 670,766 (16,398)

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