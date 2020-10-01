工人藏鐵環匙扣　警指鐵蓮花

【本報訊】有運輸工人涉去年12月8日「國際人權日遊行」在灣仔被搜出刀、螺絲批及鐵指環，昨不認罪受審。辯方指被告遭帶返警署後，已解釋涉案鐵指環是鎖匙扣，有一名警員反駁「呢個係鐵蓮花，係違禁武器」。但負責現場拘捕及搜查的警員稱，沒印象涉案指環連着鎖匙。辯方要求下，警員繪畫現場草圖，突低聲問：「花槽個『槽』字點寫？」

畫現場草圖忘「槽」寫法

警員吳家僖供稱，當天傍晚在柯布連道與告士打道交界看見被告陳柏賢（28歲）眼神迴避，低頭走過，神色慌張，於是截查他，搜出涉案的刀、12吋長螺絲批及鐵指環。被告稱要還刀及螺絲批給友人，惟沒透露友人名字和聯絡方法。吳稱沒印象涉案鐵指環是否連着鎖匙，隨後他繪畫現場草圖，裁判官劉綺雲要求他標示身旁花槽，吳低聲問：「花槽個『槽』字點寫？……對唔住法官閣下，『槽』字我唔記得點寫。」劉官看過草圖後說：「總之你寫花槽啦。」

辯方稍後盤問有份處理案件的警員吳家輝，指被告被帶返警署後，有同袍叫被告拿出身上物品供檢視，問涉案鐵指環是甚麼，被告答：「咪鎖匙扣裝飾囉。」但同袍反駁指是鐵蓮花，叫他「唔好扮嘢」，並抽走鐵指環。吳家輝否認。

被告面對管有適合作非法用途的工具並有所意圖、管有攻擊性武器並有所意圖及管有違禁武器三罪。聆訊11月10日再續。案件編號：ESCC2710/19