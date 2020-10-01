武漢肺炎︱吳秋北街站派月餅賀10.1 近百人零距離排隊涉違限聚令

早前有報道引述建制派消息，中聯辦下令建制派今日（1日）於各區「大搞」慶祝活動，包括派月餅、集合一同唱國歌及揮動國旗等，營造慶祝國慶的熱烈氣氛。其中，多個親中團體今早（1日）於北角設街站派月餅、食油等，吸引大批市民排隊領取。工聯會會長吳秋北亦有現身北角街站，惟被《眾新聞》拍攝連同他在內，已有至少5人，涉違犯4人限聚令。《眾》記者向吳秋北問及現場大量人群聚集，會否擔心違反限聚令，吳沒有回應，僅聲稱每個街站只有4名工作人員。

今早有多個親中團體於北角新光戲院附近擺設街站，合共約20名工作人員派發燈籠及月餅等物資。近百名市民派隊領取，但人龍沒有分隔一定距離。《眾新聞》報道引述大會攝影師，要求工作人員讓出拍攝角度，更稱：「陣間影出嚟唔夠多人，你哋又話唔靚。」

《眾》記者問及吳秋北，提及現場大量市民聚集，會否擔心違反限聚令，他沒有正面回應，僅聲稱每個街站只有4名工作人員，便急步離開。惟《眾》拍攝照片顯示，吳秋北連同其身邊的工作人員、市民等，已超過5人，涉嫌違犯限聚令。

工聯會po相上Fb

均超4人限聚上限

工聯會今日於其Facebook專頁發岀多個帖文，提及全港開設逾百個慶祝國慶及中秋的街站，而部份照片都顯示街站多於4人。例如，工聯會屬下的政府人員協會，他們上載的照片顯示，其中一個街站的工作人員連同市民已達5人，計及相中毗鄰的工作人員則達10人。

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