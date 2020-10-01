土瓜灣街坊辦毋忘手足中秋晚會 遭「爛口警」截查兼恐嚇發限聚令告票

由一人舉辦的「毋忘手足中秋晚會」今晚於土瓜灣遊樂場舉行，除贈送月餅予街坊外，亦收集明信片寄給被送中的12名港人。惟警察今日不放過任何異議聲音的活動，晚會才舉行了一小時，警方已兩度警告在場街坊違反限聚令，又截查參與人士，更於佳節恐嚇在場市民及記者會發限聚令告票。

「毋忘手足中秋晚會」的一人搞手麥小姐指，原本打算於土瓜灣遊樂場內舉辦晚會，讓街坊流水式參與，後來被康文署職員要求離開，遂轉移到遊樂場外派發月餅及收集明信片。然而搬到場外不久，即有4架警車駛到。麥小姐稱警員指接獲噪音投訴，故亦有截查在場市民，「佢仲話我涉嫌非法販賣，但我唔係販賣嘢」。她又指，警員在截查期間出言不遜，「佢會話你憑咩叫12個人做手足啊？你哋有咩關係啊？」

其中一位被截查的土瓜灣街坊Super稱，於網上得知是次活動，今晚剛好經過遊樂場，認為活動有意義，故亦有幫忙派月餅。Super指被截查期間，遭到警員為難，「嗰個係後生嘅警察，佢一嚟就問我結咗婚未，我話結咗，佢就話睇我個樣都係偷食啲人。點解要講啲咁難聽嘅說話？」指該警員態度惡劣，自己感到被羞辱，又認為大批警員如此大舉動的行動，反會嚇倒街坊，「仲話我哋嚇親街坊，令人費解」。

土瓜灣街坊葉小姐今日經過遊樂場時，得悉有人派月餅及收集明信片，故亦有留下在旁觀察，「都想支持一下」。葉小姐指自己到場後已見到在場人士被警方包圍及截查，雖然沒有被截查，但她亦有感到擔憂，「始終依家濫捕情況好嚴重，都擔心街坊會唔會出事」。葉小姐指今日是中秋節，街上都聚滿人群，認為警方是故意針對，「都唔止呢一單，其實今日由朝到晚，唔畀市民行街、慶祝，連行山都唔畀」。

警方於截查後一小時，又再度警告在場人士違反限聚令，並且截查在遊樂場內身穿黑衣的少年。有警員不斷警告記者違反限聚令，即使記者稱正在工作，仍被恐嚇若不分開，便會發出告票。

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