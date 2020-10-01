10.1遊行︱二代美隊長展示「冇罪名」保釋紙：齋叫口號 國安法告唔入

網上有人號召參與今日10.1「月夕行動」，其中包括旺角MOKO商場。下午約3時，身穿黑衣、有「第二代美國隊長」之稱的馬先生現身，高叫「光復香港，時代革命」及「民族自強、香港獨立」等口號，不少現場市民和應，高叫「五大訴求 缺一不可」。

馬先生展示3張保釋紙，指早前分別曾因涉嫌違反分裂國家罪、煽惑他人公眾妨擾罪和宣傳或公佈非法集會等三項罪名，但最後只有一宗繼續被控。他質疑單純叫口號，警方根本「告唔入」，故最終兩張保釋紙並無寫上任何罪名。他形容「港版國安法」尤如衝紅燈，認為如大家繼續叫相關口號、不自我噤聲，便不會有人因而被捕，「唔係叫句口號就分裂到國家」。

曾因叫「光復香港 時代革命」口號被捕

30歲的馬先生是示威常客，常以美國隊長打扮出現，故有「第二代美國隊長」之稱。他曾於9月22日在將軍澳悼念陳彥霖的活動中，因高叫「光復香港 時代革命」等口號，被警方以涉嫌違反「港區國安法」、作出煽動或教唆他人分裂國家的行為拘捕，其後獲准以5萬元現金保釋。

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