社民連4子遊行促中共釋放12港人等政治犯 30警員包圍式隨行

中秋本是人月兩圓、共敍天倫的佳節，但12名被送中的港人至今仍音訊全無，家人悲從中來。今早（1日）7時，社民連成員黃浩銘、梁國雄、古思堯及曾健成一行四人，由灣仔地鐵站出發遊行至會展旁的萬麗海景酒店外，要求中共釋放包括12港人在內的所有政治犯，並譴責中共六四屠城暴行，「人民英雄永垂不朽，屠夫政權遺臭萬年！」

社民連成員遊行時高呼口號，「結束一黨專政，權力歸於人民！釋放所有政治犯！」，又高叫「五大訴求，缺一不可」，口號中亦曾直斥「李鵬死不足惜」。遊行期間，至少30名警員包圍式隨行，遊行路線上不時有警員駐守，各個天橋上亦有大量警員戒備。

社民連一行人遊行至會展旁酒店時停步，並高呼「廢除國安惡法！釋放鹽田十二子！」梁國雄及後帶領現場成員，為包括劉曉波在內因為中國爭取民主而犧牲的人默哀3分鐘。默哀期間，一對中年男女路經，並朝社民連成員大喊「愛國愛黨！慶祝國慶！死漢奸、死走狗！」惟梁國雄等人未有理會。

默哀過後，梁國雄在場宣讀聲明，怒斥中共鎮壓異己，香港權貴又為粉飾一黨專政，舉行國慶升旗禮。梁又提到反送中運動至今，被捕者已逾萬人，「政治迫害更甚下，對六四死難者更感同身受！」梁在聲明最後要求釋放12港人在內的所有政治犯，並結束一黨專政。梁又呼籲市民繼續堅持五大訴求，爭取民主。

梁國雄在宣讀聲明後，嘗試將準備好的請願信燒毀，惟在場警員警告行為屬破壞公眾秩序，要求停止。貼上信件的公文袋被燒至斷開一半後，有警員上前以滅火器將之撲滅，地上留下一片白色粉末。梁指以往會將信件帶到國慶酒會內，惟議員身份被褫奪後，只好以此法表達訴求。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！