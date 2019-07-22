授勳名單︱破紀錄687人獲勳章 政治分贓警暴警謊94人上榜

林鄭政府今在憲報刊登授勳名單，獲勳銜和嘉獎人數多達687人，創歷史新高，警隊成今年授勳大贏家，多達94名現職和退休警務處人員獲「分封」，包括前警務處處長盧偉聰獲頒授金紫荊星章，多名警隊要員如莊定賢、陶輝、曾正科、謝振中等，以至「散仔會」主席林志偉均獲嘉許。民主黨立法會議員許智峯直指，林鄭的授勳名單是侮辱和挑釁香港人，批評授勳制度已淪為極權暴政下圍爐取暖的遊戲，純粹政府分贓。

林鄭政府早前以武漢肺炎疫情為由押後授勳程序，今終在憲報刊登授勳名單；獲得勳銜和嘉獎人數多達687人，創歷來最高。據過往紀錄，每年獲授勳嘉獎人數約200至300多人不等，僅2009年一度增至444人。

過往僅數十人獲頒授的「行政長官公共服務獎狀」，成為「反送中」運動中政府和紀律部隊人員「分封」途徑，獲頒人數增至253人，當中102人因「執行與社會事件相關工作」被指表現出色，涉及警務處、消防處、入境處、懲教署人員。

李桂華、陶輝等多名警隊高層獲「分封」

警隊是今年勳銜大贏家，多達94名現職和退休警務處人員獲「分封」。其中在「反送中」運動期間退休的盧偉聰獲頒授金紫荊星章，當局形容盧「一直忠心服務政府和社會，表現卓越」，帶領警隊克服無數挑戰，維護香港的法治，使香港成為世界上其中一個最安全及穩定的社會。

獲頒授紀律部隊及廉政公署卓越獎章的14人中，警隊亦佔最多，涉4人，包括警務處助理處長袁旭健和張靜、高級助理處長蔡展鵬，以及助理處長黎德禮。獲頒授紀律部隊及廉政公署榮譽獎章有47人，現職和退休警務人員佔21人，包括國安處高級警司李桂華、香港警察隊員佐級協會主席、警署警長林志偉等。

而獲授「行政長官公共服務獎狀」的現職和退休警務人員亦佔56人，當中不乏警隊高層，包括前機動部隊校長、現任水警總區指揮官莊定賢，被《蘋果》揭發涉違規入住「牌照屋」和出租民宿的西九龍總區指揮官陶輝，以及東九龍總區指揮官呂錦豪、助理處長 （行動）周一鳴。

江永祥未獲嘉獎

而「反送中運動」期間多次現身記者會的警務人員亦獲嘉獎，包括經常主持記者會的警察公共關係科前總警司、現葵青區指揮官謝振中，曾指不明白「點解拉人要即攞委任證」的高級警司（行動科）汪威遜、經常身穿藍背心向記者喊話的警司高振邦、聲稱向清真寺射藍色水是保護清真寺的巴基斯坦裔網絡安全及科技罪案調查科警司（網絡情報組）莫俊傑等，以至接替江永祥出任警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）的梁仲文，同獲頒發「行政長官公共服務獎狀」。惟「erer Sir」江永祥則未獲嘉獎。

12警與反送中市民衝突受傷 獲英勇勳章

另外，4名警員在反送中運動的警民衝突期間，被指遭暴徒「瘋狂襲擊」而「嚴重受傷」，獲頒「銀」英勇勳章，分別為高級警員凌家威、警員梁日輝、警長梁兆祥、警員梁鎮賢。當局聲稱他們於去年10月執行職務期間「遭受到暴徒挑釁及瘋狂襲擊」，導致身體嚴重受傷，仍奮不顧身、竭盡所能。

亦有8名警務人員在反送中運動期間，被指遭暴徒「襲擊」而「受傷」，獲頒「銅」英勇勳章，包括疑被鋼珠射爆牙的高級督察黃家倫、去年7月14日在沙田新城市廣場內被襲的警員張歷恆、因指插青年眼而其右手無名指末端被對方自衞時咬斷的警長梁啟業，以及去年6月因眼鏡打碎割傷眼角的曾志安等。

其他紀律部隊方面，今年退休的前消防處處長獲頒授銀紫荊星章。而今年初海關在西北水域執行反走私巡邏行動時當中，不幸殉職的海關高級關員吳詠敏和關員黃焯梆獲追授金英勇勳章，生還的關員朱奇峰和劉達銘則獲頒銀英勇勳章。

許智峯斥授勳淪圍爐取暖遊戲 純粹政府分贓

民主黨立法會議員許智峯對授勳名單感到極為憤怒，「依個名單根本係繼續侮辱同挑釁香港人」。他指，「反送中」運動期間，警暴場面至仍歷歷在目，成千上萬市民被警方拘捕，「仲話佢幾英勇，點對付暴徒。我哋市民被打頭、甩牙、眼都無埋，警察受嘅傷又算啲咩？」

他形容，授勳制度已淪為極權暴政下圍爐取暖的遊戲，純粹政府分贓，在市民心目中的認受性也跌至近乎零，質疑獲授勳人士實際上對社會有何貢獻。

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