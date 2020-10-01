李八方online︱張達明再婚 10.4同港大同事教堂行禮

今日中秋節係人月兩團圓嘅日子，八方聽聞，香港大學法律學院首席講師張達明都趁佳節向友好宣佈喜訊，將會同喺法律學院共事多年嘅教授張善喻（Anne）共諧連理。

本身係基督徒嘅張達明今日向好友宣佈同張善喻嘅婚訊，二人將會喺下周日（4日）喺教堂舉辦婚禮，不過受疫情影響，未能安排一眾友好觀禮。八方問過張達明，佢話都係懷住開心及感恩心情，但希望保持低調。

07年喪妻嘅張達明，一向從法律專業關心社會事，經常接受傳媒查詢法律議題，相信都廣為社會大眾認識。佢嘅再婚妻子張善喻亦都係不平則鳴之人，舊年年底曾經喺港台節目《香港家書》中評論法庭頻頻發臨時禁制令，所涵蓋範圍非常廣泛，可能影響港人言論自由嘅問題，擔心香港好快會淪為「禁制令之都」。

中秋佳節，八方都喺度祝一對準新人喺未來每個陰晴圓缺嘅日子彼此陪伴，幸福快樂！

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