10.1「黃金周」再來不再來？黃店自我年檢重提建圈初心：香港人撐香港人

十一中共建政日撞正中秋周末，更碰上黃色經濟圈成形一周年，有4天連假本有望振興經濟。惟有東主慨嘆，武漢肺炎令人流大跌，國安惡法更對消費意欲一沉百踩，預期生意最多回復至第三波疫情前水平。不過，有黃店則伺機重振良心消費理念，民間自救，要5個月前的本地「五一黃金周」浩蕩聲勢重返，提醒港人建圈初心，是讓消費時都有得揀，由「香港人撐香港人」。

黃圈車仔麵店「壹碗壹碟」，閒日午市食客滿座。但對於一連4日假期，店東Teddy料生意僅增一成多，幫助不大，坦言疫情與社會氣氛夾擊下，消費意欲大減，他自己也無意為中秋特設優惠。他明言過節「唔會普天同慶」，皆因「我哋可以慶祝啫，12個（送中港人）以外仲有（流亡）台灣手足，要去到海外，佢哋都無辦法同家人團圓」。他自言面對在外港人，感無能為力，甚至覺得與親友坐下吃頓飯已是奢侈之舉，故無特別設長假優惠。

最「應節」之事，是送贈客人的「飛天小男孩」心意卡，他指其中寓意「唔一定一齊喺香港先可以團聚，就算佢哋喺海外，依然同我哋同步慶祝」，希望借此提醒食客不忘初心。

今年首屆本地「五一黃金周」在不盡人龍中落幕。「黃店集中地」葵芳葵涌廣場昔日熙來攘往，外賣茶飲黃店「茶芝味」當時不設優惠來鼓勵公眾貨比三家，仍做到一日售500杯佳績。今起4日又是一個「黃金周」，「茶芝味」店東Martin料生意可多一倍，但只是回復今波疫情前的低水平，日均約2、300杯。受疫情與惡法影響，他認為坊間對支持黃店的熱度正逐漸下降。

Martin舉葵廣生意說明，5月日銷500杯，6月降至300左右，7月往後就維持200水平，坦言上月亦是靠街坊熟客撐住。他承認，作為一家近乎百分百不用內地原材料的小店，取貨成本高而租金又無減，飲品價格相對貴，要客人每每支持也有難度。他又指政權打壓也是原因，國安惡法通過後，「以前錢可以好直接捐612（人道基金），而家大家都覺得無用嘅時候，我都明白大家會諗『咁點樣黃法呢』。」

他承認《國安法》後確實有不少黃店摘下文宣自我噤聲，但他也提到，去年今日黃圈形成前的本意，是由大眾想到要罷「藍店」而崛起，是市民「唔希望將嗰一蚊畀咗傷害我哋嘅大財團」。

黃店由餐飲零售擴展到各行各業，敢於發聲的亦然，缺一不可。中醫「懷藥堂」負責人烈大夫表示，「我擺明反共㗎啦！呢兩三日雖然紅日我唔開，但我都會派啲中藥湯包畀大家浸腳鬆一鬆，浸完跑得快啲走得甩」。因為紅日例休，連假對懷藥堂生意無幫助，但他鼓勵港人要外出多消費，亦相信黃圈也需更進一步。他續指，黃圈自「五一」的一次高峯後一直沉寂，認為問題在於圈中商戶太着重發展「B2C（企業對消費者）」，「淨係做下游生意無意思，最後生產原料嘅都係藍色商家，俾中上游斬斷」，故才衍生出大眾對黃圈的質疑。他相信黃圈再發展需向上游改變，以消費力證明，甚麼是本地真正所需。

《蘋果》獲悉有民間團體連同100家小店計劃於本月初再發起黃店「全民感謝日」，大推「黃金周」優惠。主辦方表示即日起，於網站上載表格，收集更多黃店參與意願和優惠。

但面對黃店爭議聲不絕，連網上討論區不時都推起俗稱「鬥黃po」的帖文質疑黃店。

曾協助舉辦本地「五一黃金周」的Tommy認為，香港人愛批評也是本地文化，是反映自由意志之舉，只要說得理性則絕無不妥。然而，他指經濟下行是今日趨勢，相信4日連假正是合適機會讓黃店再顯身手，他補充，「黃圈」的本意，正是在大財團壟斷、政治環境萬變的香港中，喚起大眾要支持香港人精神「香港人撐香港人」。他笑言連建制也擔心美國制裁下會令「香港製造」消失，就是反映本土的可貴。

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