武漢肺炎︱賀一誠擬再撥200億儲備救亡

受武漢肺炎影響，今年10.1長假期，港澳兩地「黃金」不再。澳門行政長官賀一誠表示，目前澳門旅客量徘徊2萬人次，「對黃金周不太理想」；又指疫情令當地面對財政壓力，各部門開支已減無可減，早前撥出的389.5億元超額儲備料只夠用到本月底，不排除要再修訂2020年度財政預算，額外動用多200億元。

中共建政71周年，澳門行政長官賀一誠今早（1日）出席升旗儀式和國慶酒會。他接受傳媒訪問時表示，政府早前已將今年度的財政預算由2,600億元減至1,300億元，惟疫情延續至今，澳門整體收入仍然很低，上次動用超額儲備389.5億元，料很難支撐到今年底，不排除很快便要再次修訂財政預算，再額外動用儲備約200億元。

特首賀一誠：各部門減10%開支已很吃力 不考慮再削減

賀一誠指出，疫情令政府面對財政壓力，早前各部門開支縮減10%已很吃力，不會考慮再削減，反而醫療開支增多。他又指，早前政府推出的經濟援助屬於內循環措施，目前內地已恢復赴澳旅遊等外循環措施，故不應再浪費公帑推出新一輪的經濟援助措施。至於明年會否再向市民「派錢」，他指正在研究。

由於受疫情影響，賀一誠表示，難以估計今年10.1長假期來澳旅行的內地旅客量，目前澳門旅客量約2萬人次，「對黃金周不太理想」，認為要回復往常的旅客量還有漫長的路。

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