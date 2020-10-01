【政治酬庸】

【本報訊】特首林鄭月娥任內第三次頒授勳章，完全體現出其「香港沒有三權分立」言論。四個大紫荊勳章，行政會議召集人陳智思、立法會主席梁君彥榜上有名，連曾任林鄭競選辦資深顧問的世茂集團董事局主席許榮茂、前深水埗區議會主席陳東亦有份，獨欠司法界人士。有民主派議員斥責，雖然法官不會稀罕勳章，但林鄭做法是以行動證明當局不支持司法機關。

林鄭破天荒豪派逾600個勳章，屬最高榮譽大紫荊勳章佔四個，平了她2018年的紀錄。梁君彥和陳智思分別以立法會主席和行會召集人之名獲頒，嘉許語讚揚梁自出任立會主席以來，「以嚴謹及持守原則的方式主持立法會會議」，「在尊重立法會議員表達意見的權利，以及確保有序、有效率及公正地處理立法會事務兩者之間，取得恰當平衡。」值得一提的是，北京為香港訂立港版國安法時，梁君彥獲邀到深圳向港澳辦主任夏寶龍表達意見，但梁君彥推說是以個人身份出席。

至於陳智思，他在反修例事件中一度成眾矢之的，不過仍獲頒大紫荊勳章。嘉許語形容陳「對政策制訂有深入認識，亦掌握社會脈搏」自他任行會召集人以來，「深受同儕敬重，在政府制訂政策過程中提出真知灼見和創新意念，對政府在不同政策範疇的良好管治，貢獻尤深。」

楊岳橋斥行動證輕視

曾任林鄭競選辦資深顧問的許榮茂，是繼去年另外兩名資深顧問余國春、洪祖杭後，再獲大紫荊勳章的人。要數許與林鄭近期事迹，莫過於今年3月，許以新家園協會董事會主席身人份，陪同林鄭探訪少數族裔基層家庭。嘉許語亦標榜許創立新家園協會及「熱心參與社會服務」。至於另一位大紫荊勳章得主陳東，嘉許語形容陳「致力促進香港整體的繁榮、和諧及安定，並促使社區不同團體和政府部門之間建立更緊密聯繫。」

行政與立法機關要員均獲頒大紫荊勳章，卻未見司法界人員。事實上林鄭2018年曾向時為終院常任法官的鄧楨頒授大紫荊勳章。今年獲頒授勳章法官，只有終院非常任法官紀立信和高院原訟庭法官包華禮，兩人分別獲頒金紫荊星章和銀紫荊星章。

其他司法人員方面，今年7月退休、出任司法機構政務長逾15年的劉嫣華獲頒金紫荊星章。被視為林鄭心儀律政司司長人選的前大律師公會主席譚允芝，以及被視為親建制律師會會長彭韻僖，分別獲頒銀紫荊星章和銅紫荊星章。

本身為大律師的公民黨黨魁楊岳橋指，現正值司法界風雨飄搖，早前更遭前所未見攻擊，「如果特首真係本住支持司法機構嘅心，係咪應該有啲行動呢？」他相信法官不會稀罕勳章，但林鄭做法是以行動證明當局不重視司法機構，「當行、立法會都有，儘管（終院首席法官）馬道立喺2012年已經獲頒大紫荊，其他終審法院常任法官係咪完全冇人值得呢個殊榮？難道佢哋（法官）嘅貢獻會比另外兩個人（梁君彥、陳智思）少？」