黃偉然妻怒吼：交稅養狗官

【本報訊】12名港人疑偷渡往台灣期間被中國當局截獲拘留至今已超過一個月，即使家屬心急如焚，港府繼續冷處理，部份家屬昨往中聯辦請願並送上月餅，希望中聯辦轉交被扣港人過中秋，又對港官冷漠大控訴，家屬怒斥港官完全幫不到港人，市民交這麼多稅，「就養了一群這樣的狗官嗎」。

中聯辦請願 冀轉送月餅

立法會前議員朱凱廸及本土派鄒家成聯同部份家屬到中聯辦請願，沿途高叫「拒絕官派律師」、「還我仔女，釋放12港人」等口號，家屬送上月餅，希望中聯辦能「有同情心」，轉交予親人過中秋節，又批評港府至今從未提供任何實質協助，明言要求與政務司長張建宗及保安局長李家超會面。

被捕人黃偉然的太太稱，明天是中秋節，本希望一家團圓，但今年沒機會，她買了一大一細月餅，希望透過中聯辦轉交丈夫，讓他看到月餅就像看到她和奶奶二人。黃太又怒斥港官未有協助，「香港人交那麼多稅，就養了一群這樣的狗官嗎？一點實質性的幫助都沒有，還出來冷嘲熱諷」，不滿官員不停諷刺他們做甚麼都沒有用，直言為家人爭取的是基本人權。

鄭子豪爸爸談及兒子時一度哽咽，「我哋都唔知個仔係生係死」，反問：「我哋要求好過份？我哋仔女都係香港人，有交稅」，批評港官「一個賴一個」，「我只係要求一樣嘢，你香港政府派個人，去睇吓我哋仔女有冇事，咁樣都做唔到？」

另一家屬李子賢的媽媽不滿港府說「乜都做唔到」，「咁佢點做特區政府？管我哋香港人做乜嘢？乜都做唔到，乜都唔回應，四大訴求，無一回應」。對於港官叫他們不要再糾纏，李媽媽怒斥：「唔見咗屋企人點樣唔再糾纏？藥又送唔到，乜都做唔到」。

另外，鄧棨然弟弟昨接受有線新聞訪問，指內地當局做的事與所謂陽光司法是兩回事，也是港人反送中的原因。