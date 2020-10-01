李八方online︱鄭若驊10.1加碼寫網誌唱好中共

中秋節撞正十一國慶，喺部份人例如流亡海外嘅前香港眾志常委羅冠聰眼中，就係「歷史替荒謬現實開了個玩笑」嘅日子，形容中秋係歌舞昇平、高舉「團聚」嘅節日，但中共暴政就拆散咗無數個家庭；但呢個日子喺律政司司長鄭若驊嘅眼中，就係表忠嘅大好機會，佢形容國慶同中秋節「喜相逢」，唱好中國成立71周年，取得輝煌成就。

多數喺周末寫網誌鄭若驊今日特登加碼，話國家嘅「一帶一路」建設同粵港澳大灣區規劃，為香港帶嚟龐大機遇，香港應當發揮「一國兩制」下嘅獨特優勢，善用在金融、法律、科技等領域的經驗，配合大灣區發展……睇到一半都見到字裏行間表忠誠意十足，創意就欠奉。

積極籌備《基本法》30周年法律高峯論壇

講完一大輪都要講返少少司法嗰瓣嘅，鄭若驊話今年亦都係《基本法》頒佈30周年，形容《基本法》以法律將「一國兩制」成功落實，律政司正積極籌備《基本法》頒佈30周年的法律高峯論壇，邀請專家由不同角度講解《憲法》、《基本法》以及「一國兩制」嘅關係。

為咗首尾呼應，鄭若驊最後話中國人傳統裏面，國同家係有住密不可分嘅關係，「國家是每一個國民的堅強後盾，保障我哋可以安居樂業」。睇完全文真係feel到陣「底氣」，但唔知點解諗起被迫同家人斷絕關係嘅羅冠聰所講，香港因抗爭而需入獄、流亡甚至被送中嘅人，或者喺中國被困在新疆集中營嘅少數族裔，無法同家人相聚，就有少少寒。

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