【本報訊】網上系統經常出事的渣打銀行，未經客戶批准，系統以自動轉賬方式，將客戶與馬會投注戶口綑綁的渣打賬戶，重複扣數轉至馬會戶口。有讀者稱昨凌晨至清早，無奈「睇住」戶口被持續扣錢累計逾萬元，亦有網民指被轉走數十萬元。渣打發言人僅稱因技術問題令少數客戶受影響，昨早已將誤扣款項回撥客戶，但未詳細交代牽涉人數及金額。

渣打指對客戶造成不便深表抱歉。金管局發言人回應，已要求渣打提交詳細報告，防止同類事故發生。資訊科技界敦促作為大行兼有份投資虛擬銀行Mox Bank的渣打，「唔應該犯呢啲錯」，必須根治系統及網絡安全問題。

是次轉錯錢事件，除渣打外並無其他銀行出現相類情況。被捲入事故的馬會，其發言人稱因渣打系統問題，該行部份客戶昨日零時15分至3時35分，未經客戶指示下，出現由銀行戶口轉賬至馬會投注戶口的交易，但馬會並無指示渣打相關轉賬，故已即時聯絡該行跟進。

本報昨早接獲多位讀者報料，各被轉走萬多元；亦有網民在社交平台分享慘況，出事金額達數十萬元。讀者Ken（化名）透露未有登入馬會賬戶及作出任何轉賬指示下，系統竟自行向渣打發直接轉賬指示，三度扣數調走合共13,500元，直至渣打戶口無足夠結餘才停扣，惟馬會投注戶口卻無顯示入賬紀錄，結存亦無相應增加。

涉足虛銀 網上系統頻出事

另一讀者曾先生（化名）指，前晚近凌晨時分發現與馬會投注戶口綑綁的渣打賬戶，接連出現約20條不明交易顯示，金額為100、500或1,000元，共涉額逾萬元，「我睇住成晚，見到結存係咁跌，又無入賬馬會戶口。」他曾聯絡渣打熱線職員求助不果，情急下落街撳錢走捍衞資產，直斥大行都出現系統問題認真離譜。綜合客戶描述，意味由昨凌晨至清早疑出現資金消失時段。消息說因技術故障，當中資金雖轉走但其實仍停留渣打系統內，過程中不涉實體資金消失。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑認為，渣打系統以往多次發生事故，作為大行又涉足虛銀，若系統仍出現轉錯錢問題，無論對客戶資產保障以至銀行形象，均屬不應觸犯的錯誤。馬會本身系統沿用多年保安過於簡單，尤其馬會賬戶資金進出不菲，應趁今次事件增強登入時雙重認證及交易後以短訊向客戶提示等保障。

渣打網上系統經常「死機」，包括2015年港股大時代，冧伺服器令股民無法登入；2017年渣打信用卡客戶欲碌卡認購蘋果iPhone X，卻因信用卡未獲授權慘被cut單，其後熱爆全城的閱文集團（0772）招股，亦因熱線無法打通而認購失敗。