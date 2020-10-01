灣仔三廈兩日收73粉末信

【本報訊】灣仔驚現粉末信狂徒，繼前日蘭杜街麗都大廈及船街寶志閣有住戶收到粉末信後，昨凌晨太和街福和大廈亦發現可疑粉末信，警方調查後證實可疑粉末屬於糖粉。昨日警方發現25封可疑粉末信，連同前日合計於兩日內共撿獲至少73封可疑粉末信，警方已將三案同列「發現可疑物品」合併處理，正追查狂徒身份及動機。

料為糖粉 狂徒在逃

凌晨2時許，有福和大廈男住戶報案指收到可疑粉末信。警員趕到調查，撿走4封可疑信回警署，案件列作可疑物品發現。據福和大廈保安透露，前晚7時許，已發現大堂信箱插有逾20封可疑信件，全部只寫上收件地址而沒有寫收件人，信件都是由電腦打印出來及貼有郵票，覺得可疑報警。警員到場逐家逐戶拍門查問，同時撿走可疑粉末信件，初步相信與前日撿獲的粉末信一樣屬於糖粉，沒有危險。至凌晨時分，住戶陸續回家收到粉末信，再度報警。

麗都大廈及寶志閣前日發現48封可疑粉末信，當時警方爆炸品處理課曾到場調查，其後發現可疑粉末是糖類粉末，沒有危險。灣仔警區重案組昨午到福和大廈做問卷調查，其間陸續接獲多名住戶報案，暫共發現25封可疑粉末信，警員已撿走5封信件化驗，暫無人被捕。

記者到上述三幢大廈了解，有福和大廈女住戶稱前晚丈夫回家時由信箱拿出可疑信，入屋後放在飯枱沒理會，其後打開來看，「裏面有個藥丸袋仔，袋仔內有大小不一的粒狀透明物，好似冰糖咁樣幾粒粉末⋯⋯好似壓碎咗咁」。