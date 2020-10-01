浸聯會被屈「安插黃絲校董」 譴責《大公報》假新聞

中共喉舌《大公報》一再狙擊就社會事件勇於發聲的浸信會聯會會長羅慶才，上月9日更以「浸聯會會長謀安插『黃絲』入校董會」為題，指控羅「濫權修改校董會名單」。浸聯會日前去信《大公報》，炮轟該報捏造虛假消息，違反傳媒工作操守，予以譴責並保留追究權利。

《大公報》於上月9日刊登報道，指羅慶才在新一年度的校董會名單中「肆意刪走部分校董」，試圖於浸聯會屬下中小學「安插『黃絲』校董」，更引述不具名的「浸聯會理事」稱，擔心若通過該校董會名單會出現「資金使用上的問題」和會「有人將政治帶入校園」。

浸聯會總幹事葉約旦前日（29日）去信大公報總編輯賈西平，澄清有關報道指聯會「安插『黃絲』校董」一說並非事實，聯會一直按《教育條例》辦學，每所學校均由校董會管理，並不存在聯會自行使用學校資金和將政治帶入校園。葉續稱，每年聯會理事會均就屬校校董名單以投票方式通過，今屆校董名單亦如是。

昔日報道：

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【抗暴之戰】曾發聲撐反送中浸信會會長成功連任 保守派僅1人當選

葉約旦批評《大公報》刊登報道前沒有向浸聯會求證，反而捏造消息，損害浸聯會聲譽，「對如此違反傳媒工作操守，深表遺憾，予以譴責，本會保留追究權利」。

本報已向《大公報》查詢，正等候回覆。

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