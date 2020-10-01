中秋節︱限聚令下市民改留家中食飯過節 海鮮來貨價急升3成礙銷情

今年中秋正日適逢國慶假期，不少人選擇與親朋好友一同團聚慶祝。九龍城街市早上人頭湧湧，檔主忙於賣貨，市民則忙於購物，為晚餐做準備。武漢肺炎疫情持續，部份市民佩戴面罩，有人選擇帶備膠手套，減少機會以手直接接觸細菌。有市民表示，因疫情加上限聚令，今年改於家中食飯慶祝，預料花約2,000元買餸，笑言：「依家要快啲聚，一陣爆第四波（疫情）就冇得聚。」

周華記雞檔老闆玲姐今年依然忙過不停，密密斬雞。她表示，幾日前已有客人預訂雞隻，直言市道與往年相差不大。她續說，因節日關係，活雞來貨價升約一成，惟無礙市民購買意慾，「啲人知你新鮮雞，冇問你幾多錢，啲人買活雞就好開心」。

海鮮檔同樣旺場，市民忙於挑選靚海鮮。海鮮檔負責人冼小姐表示，不少人因疫情減少外出食飯，今年街市人流明顯較多。她提到，昨日落大雨，海鮮貨源供應變得緊張，令來貨價急升兩、三成，特別是蝦、蟹及魚，「蟹通常都係百零蚊斤，今日咁細隻（蟹）都要200幾蚊斤」。她坦言，客人花錢時變得謹慎，「往年佢哋買2、3隻蟹，今年都係買1、2隻賀下節咁」。她續說，雖然人流多了，惟價格上升，令客人減少購買量，「價格咁高，我都驚（海鮮）難甩手」。

至於菜檔培記蔬菜老闆娘湯太亦表示，今日街市人流明顯較往年增加，客人以打邊爐、燒烤為主，料生意上升2、3成，「買嘢都好疏爽，可能唔洗出去大使錢，慣咗喺屋企（食）」。她續說，菜價的來貨價明顯上升，但不敢加價太多，以豆苗為例，以往來貨價為30至40元一斤，今日則升至60元一斤，「一、兩樣唔賺錢，賣返成本價，其他菜賺返普通毛利」。

「打邊爐都好似好危險」

佩戴膠手套的王太表示，主要買菜、魚、蝦及蜆等海鮮，「打邊爐都好似好危險，都係諗住就咁煮」。她表示，以前或選擇外岀食飯，但現時受限聚令限制，寧願在家食飯。她續說，預算花約2,000元，與往年相若，「一年一次都都唔緊要」。她表示，知道街市多細菌，所以穿上膠手套，並把紙幣握在手上，「我都唔想諗住摸電話，帶定耳機，一有（電話）打畀我就撳」。

周太與兒子來街市買腐皮等食品，預備今晚打邊爐「做節」。周太表示，預算花費500元或以下，「都會盡量，不過平時都唔會太花費，都係1000蚊或以下」。兒子周先生表示，來街市會做好個人防護措施，所以不太擔心因而染疫。

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