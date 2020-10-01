12港人送中︱葉國謙料審訊前家屬無法見面 只限官派律師接觸

12名港人涉嫌偷渡往台灣被中國當局截獲，深圳市鹽田區人民檢察院昨晚公佈以涉嫌組織他人偷越邊境罪或偷越邊境罪起訴12人，其中5人向鹽田公安局申請取保候審不獲批准。行政會議成員、港區人大代表葉國謙表示，據他了解，家屬現階段不可能探望12人，要在12人被判刑或被判無罪釋放後才可見面，審訊期間亦可能有機會見到他們，現時只有12人聘用的律師才可與他們接觸。

葉又指，內地犯案情節嚴重至需要判處無期徒刑，才會有官派律師，按他理解，即使公安機關有提供律師名單，12名港人仍有權自己揀選律師。他稱，12人均是本港通緝犯，本港入境處無理由超越內地規矩，不認為有需要特別協助這12人。

被問到台灣命案受害人潘曉穎的母親指民建聯未有再跟進事件，葉國謙稱民建聯一直有與對方接觸，若潘太有需要他本人亦願意提供協助，但稱特區政府不能在沒有法律基礎下，將涉案的陳同佳引渡到台灣。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！